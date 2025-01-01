Власти Киргизии официально объявили альпинистку из Прикамья пропавшей без вести Наталья Наговицына со сломанной ногой остаётся в районе пика Победы Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Baza

Российскую альпинистку, уроженку Пермского края Наталью Наговицыну власти Киргизии официально объявили пропавшей без вести. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь МЧС республики Адиль Чарыгов.

Как пояснили в МЧС Киргизии, в настоящее время нет возможности ни подтвердить, ни опровергнуть факт её смерти.

Ранее МВД Киргизии сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении туристической компании «Ак-Сай трэвел», организовавшей восхождение Наговицыной. Представители турфирмы выразили соболезнования родным альпинистки, косвенно признав её гибель и отметив безуспешность спасательной операции. На странице компании в соцсетях было опубликовано фото Наговицыной рядом с фотографиями других погибших и пропавших без вести альпинистов.

По заявлению начальника базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрия Грекова, поисковые работы были прекращены из-за крайне низких шансов на выживание в условиях высокогорья, но объявление о смерти альпинистки невозможно. Попытка МЧС Киргизии использовать дрон для оценки состояния Наговицыной оказалась невозможной из-за неблагоприятных погодных условий.

Напомним, 12 августа Наталья Наговицына получила травму ноги при спуске с пика Победы и оказалась заблокирована на высоте около 7 тыс. м. Несмотря на усилия спасателей, сложные метеоусловия не позволяли провести её эвакуацию. Накануне было объявлено о приостановке спасательных работ из-за неблагоприятной погоды.

После этого Михаил, сын спортсменки, разместил в соцсетях видеоматериалы, снятые с дрона, на которых видно, что Наталья Наговицына находится в палатке и подаёт сигналы рукой. Параллельно он адресовал обращения Александру Бастрыкину, Игорю Краснову (генпрокурору) и МИД России с просьбой о помощи в организации аэровидеосъёмки района пика Победы для подтверждения её состояния, а также с просьбой об организации спасательной операции.

Александр Бастрыкин, руководитель Следственного комитета РФ, дал указание центральному аппарату ведомства оказать всестороннюю поддержку в операции по спасению альпинистки Натальи Наговицыной, застрявшей в горах Киргизии.

