Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Последняя премьера Пермского Театра-Театра перед ремонтом большого зала будет только для взрослых В репертуаре театра перед закрытием происходят существенные изменения Поделиться Твитнуть

Анастасия Демьянец и Марат Мударисов в спектакле "Идиот"

Сергей Харин

Как уже писал «Новый компаньон», Пермский Театр-Театр работает на большой сцене до 19 августа, после чего закрывается на капитальный ремонт, который продлится не менее 14 месяцев. В преддверии этого события художественное руководство театра вносит заметные изменения в репертуар.

Последней премьерой перед закрытием большой сцены будет «Идиот» в постановке Марка Букина. Спектакль получил название «Идиот. Трагедия социального распада». Режиссёр, по его признанию, обдумывал постановку больше четырёх лет и приступил к ней только тогда, когда нашёл своего Льва Николаевича Мышкина. Им стал актёр Степан Сопко. В роли Настасьи Филипповны — Анастасия Демьянец, которая пробовала эту роль в студенческом этюде ещё на втором курсе института. Парфёна Рогожина сыграет Марат Мударисов, что ожидаемо; Аглая Епанчина — Анна Огорельцева, Ганя Иволгин — Александр Харченко.

Любопытно, что в списке действующих лиц нет Ипполита Терентьева, который был одним из главных героев в знаменитой тюзовской постановке «Идиота» режиссёра Михаила Скоморохова.

Премьерные показы «Идиота» пройдут 31 июля — 3 августа, однако уже 13 и 14 июля прошли предпросмотры, после которых состоялось обсуждение постановки со зрителями. По результатам этих обсуждений было решено изменить возрастной ценз спектакля: если раньше он был обозначен как 16+, то теперь в афише стоит ограничение 18+.

Театр просит зрителей, не достигших совершеннолетия и уже приобретших билеты на спектакль, оформить их возврат.

Последним спектаклем, который театр сыграет на большой сцене перед закрытием, станет «Винил» (12+). Напомним: именно ради этой постановки состоялась реконструкция механики большой сцены театра.

14 и 15 августа пройдут последние показы сразу двух спектаклей. Из репертуара театра уходят авангардный мюзикл «Серёжа очень тупой» (16+) и предыдущая постановка Марка Букина по Достоевскому — «Раскольников» (18+). Этот спектакль был поставлен как сайт-специфик в цехе «Литера Д1» Завода Шпагина. Сейчас в этом пространстве идёт реконструкция для создания музея «Пермский период», и последние показы спектакля пройдут в верхнем зрительском фойе Театра-Театра. С переносом «Раскольникова» на новую сценическую площадку его ждут незначительные трансформации, но главное останется неизменным: это будет спектакль об антигерое нашего времени. Напомним: это единственный спектакль, о котором «Новый компаньон» подробно писал дважды.

В ближайший уикенд, 19 и 20 июля, пройдут показы мюзикла «Алые паруса» (12+), в которых в последний раз в ролях Ассоли и Грея выйдут на сцену Анна Сырчикова и Вячеслав Чуистов, исполнявшие эти роли с самой премьеры в 2012 году.

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