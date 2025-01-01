Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Театр-Театр закрывает сезон 19 августа Дата начала капитального ремонта по-прежнему неизвестна Поделиться Твитнуть

Пермский Театр-Театр разместил в социальных сетях дату окончания 98-го сезона: последний в этом году спектакль будет сыгран 19 августа.

После этого большой зал театра закроется надолго — ориентировочно на полтора года, пока будет длиться капитальный ремонт зрительного зала и фойе. Ранее художественный директор ТТ Борис Мильграм сказал в интервью «Новому компаньону»: «Мы с директором Егором Мухиным решили, что будем играть спектакли до последнего дня работы большой сцены. Если её заберут на реконструкцию в сентябре — до сентября, если в октябре — то до октября и так далее».

Очевидно, планы театра изменились: дата начала ремонта по-прежнему не известна, однако руководство учреждения решило, что отпуск у сотрудников всё же должен начаться в срок, поскольку, как уже писал «Новый компаньон», в период ремонта театр будет активно работать на других площадках.

Спектаклем закрытия сезона станет мюзикл «Винил» (12 +). Билеты уже в продаже.

31 июля на большой сцене состоится последняя премьера сезона — «Идиот» (16 +) по Достоевскому в постановке Марка Букина.

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