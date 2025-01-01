Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
«Наш театр изменится кардинально»
Художественный руководитель Театра-Театра Борис Мильграм — о творческих планах театра до, во время и после капитального ремонта большого зрительного зала
Борис Мильграм намерен поставить чеховскую «Чайку». Снова. В 2005 году спектакль по этой, самой, может быть, театральной по тематике пьесе стал художественным манифестом нового лидера театра, который тогда ещё назывался Пермским драматическим. Режиссёр возвращается к чеховским персонажам более чем 20 лет спустя, и, возможно, это будет снова манифест, и снова — открытие нового театра.
— Борис Леонидович, вы опять дозрели до «Чайки»?
— Не я дозрел — театр дозрел. Сейчас для этого подходящее время: наш театр собирается меняться, он изменится кардинально. Мы стоим на пороге большого ремонта, ждём, что вот-вот закроем наш большой зал и через 14 месяцев получим совершенно другой зал и другое фойе. Это будет зал с балконом, как когда-то, в «доисторические» времена. Пространство будет новым по дизайну. Всё будет новое! Как говорит наш директор Егор Мухин, появится новый уровень сервиса. Фойе станет просторнее, гардероб сдвинется вглубь, появятся дополнительные туалеты, новые кафе. Поскольку откроется балкон, заработает третий ярус фойе. В общем, будет другая жизнь, и мы к ней готовимся.
Окончание ремонта в большом зале должно совпасть со столетием театра, которое будет отмечаться в 2027 году. Сейчас у нас 98-й сезон идёт к концу, и скоро начнётся 99-й, он будет у нас строительный, перестроечный.
— То есть у вас целый сезон полностью выпадает из главного здания?
— Нет, не из здания — из одного зала: малая сцена остаётся с нами и все репетиционные помещения тоже. Закрывается только большой зал и фойе большой сцены.
— Каждый новый этап в жизни театра начинается с «Чайки»?
— Мне показалось, что это уместно и интересно. Время так сильно изменилось, и пьеса тоже сильно изменилась, потому что великие пьесы живут и меняются во времени.
— Знаете, я не так давно посмотрела очень неплохую «Чайку» в Пермском молодёжном театре в постановке его руководителя Ильи Лямина. У него Костя Треплев не застрелился, режиссёр его спас.
— А у меня застрелится!
— Ну вот, никакой интриги…
— Когда я ставил эту пьесу в 2005 году, задача у меня была — открыть театр, как и у Кости Треплева. Мы с ним в чём-то совпадали, и я совсем не понимал, зачем стреляться? Но я не выходил за пределы авторского текста. Сейчас у меня другие планы, и я теперь точно знаю, что такое Треплев и почему он застрелился.
«Чайка» 2005 года была про преодоление того театра, который нам достался, про выход из него, а новая «Чайка» будет сосредоточена внутри этого театра. В 2004 году я оказался в театре, где не было коммуникации со зрителем. Ноль коммуникации между сценой и залом — в силу конструктивных особенностей помещения. Там была даже не четвёртая стена, а окопы, которые не преодолеть: никакая акустика, со сцены до зрителя не докричаться, а индивидуальных микрофонов, как сейчас, тогда ещё не было. Выйти на край сцены было невозможно, поскольку там была рампа, ступни ног были визуально перерезаны: актёры были без ног! Потолок был белый, и публика вздрагивала, когда переключался свет… Поэтому «Чайка» 2005 года посвящалась прежде всего коммуникации.
Если вы помните, в начале того спектакля, когда действующие лица собирались на спектакль Треплева, они рассаживались перед сценой, там была выстроена специальная площадка. Они сидели лицом к залу. В этот момент включался свет в зале и звучали аплодисменты, потому что зрители и актёры наконец-то встретились.
Наша старая «Чайка» была многодельная, с использованием разных театральных приёмов, элементов, игровых и психологических структур. Помните, первый акт заканчивался песней Yesterday? Тогдашний ректор политеха Василий Петров как-то остановил меня и спросил: «А при чём тут Yesterday?» Пришлось публике много предлагать такого, чего она не видела.
Сейчас всё иначе. У театра есть коммуникация со зрителем, театр живёт наполненной жизнью. Но театр — он и есть театр, это всегда творчество.
Жизнь людей разделена на рациональное и иррациональное существование, на чудесное и реалистическое, и сейчас мне интересно, как с этим работает Чехов. Он всегда боролся с собой! В своих рассказах он внятный, интересный, талантливый — прекрасный! Но он никуда не улетает... А в пьесах — улетает. Это пронизывает «Чайку», и особенно это ярко в Тригорине; а противопоставлен Тригорину, естественно, Треплев. Он жутко рационален. Ему нужны новые формы, а если их нет, то ничего не нужно, и он стреляется поэтому: потому что новых форм он не нашёл и любви не нашёл такой, какой он её себе представлял. Ни любить, ни творить он, как выяснилось, не может. Да, блистательная история — «Люди, львы, орлы и куропатки», но это — один раз, а один раз можно сочинить всё что угодно. Он даже сам не понял, что он такое сочинил.
И в любви оказалось то же самое. Он себе придумал музу — Нину Заречную, а влюблённую в него Машу он терпеть не может.
Чехов себя увидел не только в этих двух персонажах, которых он разделил по принципу отношения к творчеству, а ещё и в Дорне, который врач, как и Чехов. Он, с одной стороны, сугубо материален, как и положено доктору: «Мне 55 лет, какие женщины?» Хотя тут я с ним бы поспорил… Но, с другой стороны, он всё время участвует в каких-то творческих разговорах.
В общем, на этот раз ни Нина, ни Треплев не будут у меня лирическими героями, но Нина в результате всех обыграет. Ради того, чтобы попасть в театр, стать актрисой, она готова на любые жертвы, но она становится той ценностью, которую может создавать только творческое сознание. Эта Нина нас вывезет! Нас вывезет та художественная ценность, которая заложена в этой земле, в этом городе, в этом театре. Вот она нас и спасёт.
По Чехову, спасутся не все, а только те, кто хочет спастись и готов спасаться, и спасать, и защищать. А те, кто сосредоточен на новых формах, не спасутся, потому что это не цель, а средство — средство создания чего-то. Настоящий художник не может сказать: «Мне нужны новые формы». Художник — это и есть новая форма. Он всегда создаёт новую форму, не думая об этом.
Жизнь заканчивается когда-то, да, потому что мы все умрём, но творчество не заканчивается. Моя нынешняя Аркадина играет бесконечно, даже после смерти.
В общем, много чего можно порассказать про «Чайку».
— «Чайкой» театр будет открываться после ремонта?
— Ну да, естественно. Это будет спектакль, сделанный исключительно, подчёркнуто под наши возможности — не «Винил», а скорее «Анти-Винил», но всё будет связано с возможностями нашей сцены.
— У вас уже есть команда этой постановки?
— Да, уже есть все люди. Художником-постановщиком будет Анвар Гумаров.
— Сейчас ещё непонятно, когда точно начнётся ваш капитальный ремонт. Это сковывает вам планирование?
— Мы с директором Егором Мухиным решили, что будем играть спектакли до последнего дня работы большой сцены. Если её заберут на реконструкцию в сентябре — до сентября, если в октябре — то до октября и так далее.
Скоро у нас премьера «Капитанской дочки» в постановке Александра Пронькина. В июле мы выпустим на большой сцене ещё спектакль — Марк Букин ставит «Идиота». Если и в сентябре не начнётся реконструкция, то Константин Кейхель выпустит хореографический спектакль с рабочим названием «Место». Там очень необычная декорация — такая подвижная платформа.
— А что вы будете делать, если в сентябре вас уже закроют?
— Выпустим этот спектакль на другой площадке.
— Как вы будете работать во время ремонта зала и фойе?
— Я думаю, что мы будем работать больше, чем сейчас. Во-первых, на сцене работы проводиться не будут, будет реконструироваться зал и фойе. В наших планах — опустить пожарный занавес и играть те спектакли, которые идут на планшете — «Сонную лощину» и «Загадочное ночное убийство собаки». Мы также когда-то играли на планшете «Восемь женщин» и хотим эту версию восстановить. Так что три названия у нас останутся на большой сцене, хотя и без зала.
Мы уже сейчас некоторые спектакли играем во Дворце молодёжи и будем продолжать это делать. Мы взяли все возможные дни в ДК Солдатова — с октября и на весь сезон: мы решили, что там можно играть два наименования — «Карлик Нос» и «Летучий корабль». «Женитьба» — это единственный наш спектакль, который можно играть в Большом зале филармонии, и мы уже с ними тоже договорились и взяли даты.
Ну и потом, есть очень много театров в России, которые с нами дружат или хотят дружить и готовы нас принять с гастролями.
Мы сегодня имеем одну из самых лучших сцен в стране и даже за её пределами. У нас возможности сценические очень мощные. Есть экспериментальная «Сцена-Молот». Мы построили детскую сцену.
Строим ещё один театр — во второй «пирамиде» на улице Крисанова, 12б. Мы уже там всё разрушили и должны стремительно сделать ремонт, создать сценическое пространство и фойе. Там будет театр для подростков. Мы съездили в Санкт-Петербург, в частный подростковый «Театральный проект 27», договорились с ними о кураторстве на стадии запуска. В этом году мы планируем выпустить на молодёжной сцене четыре спектакля и в течение двух-трёх лет создать полноценный репертуар. Если этот проект оправдает себя, а мы на это очень надеемся, то в скором времени мы его перезапустим: глобально реконструируем пространство и увеличим количество мест в зале до 200.
— Расскажите, какие спектакли, кроме «Чайки», вы готовите к открытию театра после реконструкции? У вас ведь в 2027 году юбилей — 100 лет театру.
— Я репетирую рок-оперу «Крысолов», её написали композитор Ольга Шайдуллина и драматург Михаил Бартенев. Мы договорились о постановках с Кириллом Люкевичем, с Андреем Прикотенко. Дамир Салимзянов у нас выпустит на большой сцене спектакль для семейной аудитории. Вообще, уже определены названия спектаклей, которые будут ставить эти режиссёры, но пока рано ими делиться.
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