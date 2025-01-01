Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Капитальный ремонт в Театре-Театре должен завершиться за 14 месяцев Обновление приурочено к столетию театра Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщил «Новому компаньону» художественный руководитель Пермского Театра-Театра Борис Мильграм, капитальный ремонт большого зрительного зала и больших фойе театра, согласно планам, должен продлиться 14 месяцев.

Как уже сообщалось, в результате ремонта количество зрительских мест увеличится почти на треть, в зале появится балкон, изменится расположение гардероба. В театре будет увеличено количество туалетных комнат и кафе. Зрительские кресла станут удобнее, проходы между ними — просторнее.

Дата начала ремонта пока не определена, однако он должен начаться летом или осенью нынешнего года и завершиться в 2027 году, когда театр будет отмечать столетие со дня создания.

Во время реконструкции спектакли Театра-Театра можно будет увидеть на сцене ДК им. Солдатова, в Большом зале филармонии и во Дворце молодёжи. Будет продолжать работать «Сцена-Молот». Три спектакля — «Сонная лощина» (12+), «Восемь женщин» (16+) и «Загадочное ночное убийство собаки» (12+) — останутся на большой сцене, поскольку зрительские места в этих постановках располагаются прямо на планшете. От пространства ремонта сцену будет отделять пожарный занавес. Кроме того, у театра обширная программа российских гастролей.

На момент открытия большого зала после ремонта обновится репертуар. У театра есть договорённости о постановках с Андреем Прикотенко, Кириллом Люкевичем и Дамиром Салимзяновым. Сам Мильграм репетирует два спектакля — рок-оперу «Крысолов», написанную композитором Ольгой Шайдуллиной и драматургом Михаилом Бартеневым по заказу театра, и «Чайку» Чехова, которую худрук ТТ уже ставил 20 лет назад.

Подробно о том, чем новая «Чайка» отличается от прежней, а также вообще о планах театра Борис Мильграм рассказал в большом интервью «Новому компаньону».

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