В Театре-Театре прошла премьера спектакля, позволившего полностью продемонстрировать возможности новой сцены

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Одна из сцен спектакля «Винил»

Фото: пресс-служба театра

В выходные мюзикл «Винил», в котором впервые в полной мере была задействована уникальная механика реконструированной сцены Театра-Театра, увидели первые зрители, сообщают в краевом минкульте.

Мюзикл «Винил» — многолетняя мечта Театра-Театра, осуществившаяся благодаря обновлённой сцене. Уникальная механика позволила превратить замысел в настоящую танцевальную феерию и праздник музыки.

Напомним, новая сцена была презентована в феврале этого года после долгожданной реконструкции. Благодаря успешной реализации этого сложного проекта ТТ стал одним из самых технологически оснащённых театров страны! Теперь сцена состоит из 12 частей (четыре на круге, четыре на кольце и ещё четыре на арьерсцене и авансцене), которые независимо друг от друга одновременно могут подниматься, опускаться, крутиться.

Рок-н-ролльное фэнтези «Винил» — это история о неформальной молодежи 50-х—60-х годов. Она разворачивается накануне Международного фестиваля молодёжи и студентов, на котором группа комсомольцев хочет презентовать своё творчество и исполнить запрещённый джаз. «Это путешествие по выдуманной советской стране, местами забавной и невероятно цветной, в чём-то сказочной и нелепой. Здесь все живут музыкой и поют, но поют то, что принято. Эта песня диктует жителям страны советов как надо думать, делать и действовать. Герои мюзикла ищут свое звучание и творят музыку, чтобы быть не такими, как все. И это самое главное в этом спектакле, потому что вместе с ними зрители ищут и находят что-то своё», — говорится в аннотации к спектаклю.



Именно для постановки «Винила» специально был набран курс молодых актёров музыкального театра, которые сейчас уже работают в театре.



Премьерные показы продолжаются, и театр вновь встречает гостей 23 апреля, 24 апреля, 25 апреля, 26 апреля, 27 апреля.





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