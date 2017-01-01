Пятнадцать степеней свободы Театр-Театр торжественно открывает большую сцену после реконструкции

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Ещё 9 ноября 2018 года Пермский академический Театр-Театр начал играть спектакли на большой сцене после её полугодовой реконструкции, однако новые возможности сценических механизмов стали очевидны лишь 21 февраля 2019 года, когда состоялось несколько специальных событий, посвящённых окончанию реконструкции: дневная презентация и вечерний концерт.

Эскизы проекта реконструкции нижней механики большой сцены Театра-Театра

Действие, которое увидели участники презентации в большом зале Театра-Театра, хочется назвать балетом. Все элементы механики сцены — и верхние, и нижние — ритмически двигались под музыку в сопровождении специально разработанной световой партитуры. Верхняя сценическая механизация претерпела кардинальную реконструкцию ещё в 2010 году; на то время это была лучшая тросовая система в мире, и сейчас она остаётся очень продвинутой. Её возможности могут оценить, например, зрители мюзикла «Алые паруса». Сейчас, благодаря реконструкции нижней механизации, элементы сценической поверхности тоже могут устраивать «пластические спектакли» совершенно без присутствия артистов; во время презентации людей на сцене не было — в главной роли выступали большие буквы Т, красная и белая, составляющие логотип театра. Они кружились по сцене, поднимались и опускались, исчезали и снова появлялись.

Хочется полностью согласиться с министром культуры Пермского края Вячеславом Торчинским, одним из зрителей презентации. По его словам, авиаконструкторы считают, что работающая инженерная система непременно должна быть красивой. Там, где она некрасива, — там и сломается. Если так, то механика большой сцены должна проработать долго.

На протяжении презентации неоднократно звучало, что новая система не имеет аналогов в мире. Её уникальность в том, что 12 подвижных секторов сцены могут не просто подниматься и опускаться, но делать это одновременно с движением поворотного кольца и круга. Каждое движение по отдельности — и спуски-подъёмы, и повороты круга и кольца — не уникальны, круг и кольцо — это вообще стандарт; а вот одновременно — это только в Перми, в Театре-Театре.

Эта уникальная сцена пережила длинную историю. Замысел возник у художественного руководителя театра Бориса Мильграма ещё в 2014 году, тогда же появился первый эскиз, созданный специалистами из Германии. Эскиз хороший, но было понятно, что проектные работы немцев будут неподъёмно дорогими. Тогда появилась российская компания «Театральные технологические системы», которая взялась изготовить необходимое оборудование, причём предложила принципиально иное технологическое решение — с использованием канадской системы Spiralift.

Уже через полгода было изготовлено необходимое оборудование на 45 млн руб. Был найден подрядчик для его монтажа — компания «Электропроект» (Москва). По плану, реконструкция должна была пройти ещё летом 2015 года.

Уже тогда у Мильграма появился замысел поставить высокотехнологичный мюзикл, и для этой цели был выбран «Винил» композитора Евгения Загота. Специально под «Винил» была набрана студенческая группа в Пермском институте культуры, которая обучалась по программе актёров музыкального театра...

...Актёры уже окончили вуз и не первый год работают в театре, Евгений Загот номинирован на «Золотую маску» за «Винил», поставленный в Красноярске, а Борис Мильграм всё ещё лишь планирует представить эту работу публике. Виной тому — большой конфликт, инициированный бывшим министром культуры Пермского края Игорем Гладневым, в результате которого контракт с «Электропроектом» был расторгнут со скандалом, судами и выплатой неустоек, а реконструкция задержалась ещё на три года.

К огромной чести «Театральных технологических систем» и канадцев из компании Gala Systems — изготовителей подъёмников системы Spiralift — всё это время они терпеливо ждали. Все изготовленные в 2015 году механизмы встретили 2018 год в отличном состоянии, недостающие были оперативно доделаны, а кое-что и усовершенствовано — это касается в первую очередь компьютерных программ, управляющих движением сегментов сцены. Новым подрядчиком по монтажу стала пермская компания «Пермстроймет +», а директор по развитию «Театральных технологических систем» Михаил Васильев на полгода поселился в Перми, чтобы оперативно консультировать коллег.

С ноября 2018 года по февраль 2019 года монтажные работы под сценой шли по ночам, потому что на сцене уже начали играть спектакли.

Новые возможности театра заключаются, как уже было сказано, в том, что 12 секторов сцены и ещё три сектора оркестровой ямы — всего 15 — будут двигаться вверх и вниз, при этом поворотный круг и кольцо смогут одновременно вращаться. В центре сцены расположен круг из четырёх сегментов, вокруг него — кольцо, также состоящее из четырёх частей, остальное пространство сцены тоже поделено на четыре сегмента — по четырём углам. На каждом секторе есть возможность установить ещё и люк-подъёмник размером метр на метр. Сектора могут подниматься и опускаться на разную высоту и глубину, рассчитанную по миллиметрам, таким образом, на сцене можно выстроить 12 ступенек разной высоты.

Максимальная высота подъёма одной «ступеньки» — 3 м. Это вызвало необходимость проведения специальных тренингов, инструктажей и медосмотров не только для артистов, но и для музыкантов оркестра. У каждого, кто выходит на подвижную сцену, есть разрешение работать на высоте — в буквальном смысле.

Вся эта конструкция пронизана проводами для установки света, звука, дымов и прочих спецэффектов.

Принципиально важно, что все подъёмы и спуски возможны прямо во время спектакля. Одно нажатие кнопки — и, например, часть театрального оркестра буквально «вырастет из-под земли» на глазах у зрителей.

Общая стоимость реконструкции — 200 млн руб. На презентации было обнародовано ещё несколько занимательных цифр: во время демонтажа старой механики из-под сцены было вывезено 670 т строительного мусора; вместо них установлены металлические конструкции общей массой 152,5 т. Разница в весе объясняется тем, что прежняя сцена крепилась на монолитные бетонные колонны, нынче же все конструкции — металлические. Общая длина проводов сцены — 41,1 км.

Насколько произведённые во время реконструкции технические изменения важны для художественности театрального процесса, должна показать премьера «Винила», назначенная на 19 апреля.