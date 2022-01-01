Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
По направлению к чуду
Театральный сезон в Перми стартовал активно и энергично
По доброй традиции пермские театры начали сезон 2022/23 с премьер и других специальных событий, и было их так много, что приходится совмещать новости в большом обзоре, хотя многие из событий достойны отдельных рецензий.
Театр юного зрителя
ТЮЗ в начале сезона с разбега предъявил сразу две премьеры, и обе — в постановке нового художественного руководителя Константина Яковлева. Видимо, молодой худрук давно копил идеи, которые наконец-то может воплотить.
Спектаклем открытия сезона стала «Эдит Пиаф. Больше, чем любовь» (12+, от 14 лет) по пьесе Ксении Драгунской «Мой легионер», приуроченная к юбилею актрисы Татьяны Гладневой и ставшая её бенефисом. Постановка позиционируется также как оммаж Константина Яковлева своему учителю — Роману Виктюку, в театре которого пьеса впервые была поставлена.
К сожалению, спектакль следует принципам Виктюка лишь формально: у мэтра история любви певицы и легионера была пропитана чувственностью, а в пермском исполнении вся эта пряная субстанция улетучилась. Спектакль о любви, о страсти — а никакой «химии», никакого чувственного напряжения между героями Татьяны Гладневой и Артёма Гукенгеймера не возникает. Выбор актрисы на главную роль (или, наоборот, спектакля для бенефиса актрисы) вызывает большие сомнения: когда легионер называет героиню своим воробышком и всячески подчёркивает, какая она маленькая, зритель не может не испытать «когнитивного диссонанса»: Татьяна Гладнева совсем не маленькая и уж точно не воробышек — это сухопарая дама в возрасте. Этот диссонанс постановщик тоже почувствовал, не случайно он придумал специальный сюжетный ход: героиня — не Пиаф, а актриса, поющая её песни. Песни — сильная сторона Татьяны Гладневой, она сама исполняет многочисленные музыкальные номера, и делает это отлично.
Константин Яковлев с командой постарался создать стильный «парижский» спектакль (видеоарт — Павел Столбовский, костюмы — Геннадий Осташов), но для полноты эффекта нужны другие исполнители, ведь не только Татьяна Гладнева, но и Артём Гукенгеймер не соответствует заявленному типажу: этот симпатичный, но субтильный юноша должен долго-долго качать железо, чтобы стать похожим на легионера, который готов согреть в руках своего воробышка.
Другое дело — «Ромео и Джульетта» (12+, от 14 лет), предъявленные зрителю чуть позже. Здесь и с чувствами всё в порядке, и кастинг безупречный. Каждая роль — достойное соединение актёрской фактуры и режиссёрского рисунка. «Великая трагедия о любви и смерти на фоне конфликта двух враждующих кланов, покрытого ржавчиной лет», как сказано в аннотации к спектаклю, решена Яковлевым в жанре, наиболее близком подросткам, — фэнтези. Недаром режиссёр подчёркивает функцию героинь, которых, как правило, в современных постановках шекспировской пьесы нет вообще, — Норн, прядущих и обрезающих нити жизни. В тюзовском спектакле это яркие героини, которых играют фактурные и очень умные актрисы — Анна Демакова, Виктория Ельцова и Надежда Кайсина. Почти таким же волшебным героем выглядит романтичный Меркуцио (Евгений Замахаев в своём театре не первый год отвечает за романтику и вполне в этом преуспел), который не зря появляется вместе с Норнами в прологе.
Понятно, что за исторической правдой Константин Яковлев не гонится, костюмы здесь отданы на откуп фантазии художника (Елена Турчанинова), а декорации сделаны в стиле «растинг» (тоже Елена Турчанинова), что не новость в постановках этой пьесы: помнится, в Лысьвенском театре драмы мы видели «Ромео и Джульетту» в этой стилистике ещё в 2004 году (режиссёр Ольга Ольшанская). Это тренд, который далеко не исчерпал себя, поскольку благодарно воспринимается юным зрителем; как принято выражаться в этой среде, «заходит».
В тюзовских «Ромео и Джульетте» что ни герой — то верный типаж. Прелестные юные Александр Королёв (Ромео) и Евгения Шишенина (Джульетта), сочная Кормилица (Виктория Ельцова успевает в нужное время перевоплощаться из Норны), отец Лоренцо (Артём Радостев), герцог (Павел Ознобишин)… Даже Грегорио (Роман Кондратьев) и Бальтазар (Павел Судаков) запоминаются! Четвёрка родителей (Татьяна Пешкова и Сергей Трясцын — Монтекки, Елена Бычкова и Александр Красиков — Капулетти) не остаётся в рамках сценической функции, каждый из актёров играет человека, а Елена Бычкова, актриса вообще очень зажигательная, выдаёт эмоциональный трагический перформанс в роли синьоры Капулетти, горюющей над телом Тибальта.
Кстати, о Тибальте. Молодые герои — уже упомянутый Меркуцио, Бенволио (Евгений Турушев), Парис (Павел Судаков) и Тибальт (Артём Гукенгеймер) — это особая категория персонажей пьесы, от которых в спектакле многое зависит. В целом здесь всё удаётся, если не считать поединков — очень коротких, формальных, лишённых сценической эффектности. Эх, сюда бы поединок Меркуцио и Тибальта из соответствующего балета! Впрочем, и без танцев можно обойтись: в труппе ТЮЗа, помнится, имеется преподаватель сценических боёв… Странно, что на этот момент, который мог бы стать ударным в спектакле, обратили так мало внимания.
Репертуарная новинка ТЮЗа смотрится взахлёб, недаром все билеты на спектакль раскупаются школьниками моментально. Постановка делает своё дело, точнёхонько попадая в целевую аудиторию. Это живой, атмосферный спектакль, недаром «веронцы» на сцене то и дело переходят с русского языка на эффектный итальянский, добавляя действию колорита (перевод и языковой тренинг — Татьяна Пешкова).
Театр-Театр
Обещания надо выполнять! Первым спектаклем Театра-Театра в новом сезоне стал завершённый «Раскольников» (18+). «Новый компаньон» уже подробно писал о первом варианте этого спектакля, теперь же режиссёр Марк Букин добавил к двум имеющимся действиям третье, и, честно говоря, идти было боязно: и два-то казались too much, как выдержать все эти «Грохоты и крики» (так назывался наш материал на сайте newsko.ru), ставшие на треть длиннее?
Опасения оказались неоправданными: Марк Букин доделал свой проект не только количественно, но и качественно. Он его вычистил, убрал всё чрезмерное, выверил эффекты, а главное — прояснил авторскую позицию. Грубо говоря: плохой Раскольников или хороший? Герой или злодей? На протяжении всего действия персонаж Марата Мударисова делает моральный выбор, мечется между ангелом — Соней Мармеладовой (Алёна Главатских) и мрачной демонической толпой; изменения его личности явлены визуально: он буквально переодевается на сцене, меняя внешний облик, а вместе с ним — стиль речи, манеру движения… В прошлом сезоне, когда состоялась премьера спектакля, он заканчивался буквально ничем — герой просто уходил в никуда. Сейчас Раскольников вполне чётко обозначает, куда движется: он всё-таки злодей. Нарциссичность, слегка присущая актёрской манере Марата Мударисова во всех ролях, здесь только на пользу.
То, что было в «Раскольникове» хорошего, в нём и осталось, например выдающиеся перформансы Анатолия Смолякова (Мармеладов) и Марии Полыгаловой (старуха Алёна Ивановна); а то, что было сыровато, нынче «допеклось», как, например, сцена убийства, которая перемещена с антресолей в центр зала (спектакль играется на «Заводе Шпагина», в помещении «Литера Д1») и дополнена появлением несчастной Лизаветы. Какофония исчезла, все элементы спектакля звучат и прочитываются — и монолог из перформанса Клауса Кински «Иисус Христос Спаситель», и песни Егора Летова.
Словом, летние каникулы не прошли для Театра-Театра зря… Впрочем, а были ли каникулы? Театр, похоже, вовсе не закрывался, подавая достойный пример творческого трудолюбия.
«Балет Евгения Панфилова»
Пока в Пермском театре оперы и балета один за другим выходят балеты, в которых, как говорят хореографы, «главный герой — сам танец», театр современной хореографии ставит связные сюжетные спектакли, в которых рассказывает большие волшебные сказки. Первой премьерой сезона стал «Гофман» — авторский проект популярного московского хореографа Александра Могилёва по мотивам жизни и творчества Эрнста Теодора Амадея Гофмана.
«Гофман» (12+) — это театр в его классическом и концентрированном выражении. Сложная сценография (Анастасия Капустина), яркие и тоже очень сложные костюмы (Алина Герман), персонажи с психологией и читаемым бэкграундом. Это волшебное действие на грани с иллюзионным аттракционом — здесь всё меняется, всё движется и во что-то превращается: шкафы — то в порталы в неведомые измерения, то в доски для написания гофмановских текстов; люди — в тёмное нечто, притаившееся в уголках комнаты и выползающее бесформенной массой. Танцовщики, исполняющие роли Чёрных ангелов, — Павел Гасимов, Руслан Ильгизитов, Евгений Лыков, Лада Старкова и Юлия Шалягина — проделывают такие чудеса, что, кажется, их дорисовывали в программе цифровых эффектов для кино. Реальная биография Гофмана смешивается с его снами и фантазиями, выливаясь в строчки его произведений.
Разумеется, в роли Гофмана — Павел Васькин, в роли его жены Михалины — Елизавета Чернова; признанные премьеры этой труппы ещё и типажно подходят для своих ролей. Прекрасно справляются с довольно большой танцевальной партией Цецилии, любимой дочки Гофмана, совсем маленькие отважные ученицы Пермского хореографического училища (я видела Анастасию Мельницыну, а вообще девочек в разных составах трое).
«Гофман» — это именно такой спектакль, какого преданные фанаты ждут от «Балета Евгения Панфилова», — яркий, пряный, захватывающий. Быть бы ему ещё помузыкальнее… Специально написанная музыка Александра Муравьёва — это в первую очередь ритмизующее начало для танца, а в мелодическом отношении она куда слабее, чем хотелось бы. Вот фрагменты из Моцарта очень кстати, за них спасибо.
«Мимикрия»
В преддверии 300-летия Перми вышел из тени синтез-театр «Мимикрия», специализирующийся в пермской тематике. Получив грант Президентского фонда, Наталия Шостина собрала и оформила многочисленные находки, сделанные за без малого 20 лет, в большой мультимедийный спектакль «Чудо чуди» (12+), показанный на сцене частной филармонии «Триумф» 30 сентября.
«Чудо чуди» — это синтез живой пластики, света, медитативной музыки Эдуарда Андриянова, видеоарта Элис Морозовой, графики этнохудожников Павла Микушева и Юрия Лисовского (проект «Кад изки» — «Жернова времени») и сшитых вручную невероятных костюмов.
Для преданных фанатов возвращение «Мимикрии» — большое событие, однако и менее «подогретая» публика воспринимает спектакль восторженно, о чём говорят отзывы зрителей с фестиваля «Сообщение» в Кудымкаре, где тоже было показано «Чудо чуди». Между тем «Мимикрия» — непрофессиональный театр, от него не стоит ждать актёрских и хореографических подвигов, здесь другие «фишки». Наталия Шостина сделала несколько действительно удачных авторских находок, которые помогают ей придавать «волшебный» эффект своим творениям: это особый способ совмещения живых актёров с видеоизображением, а также «оживление» предметов пермского звериного стиля, когда актёры в костюмах человеколосей выстраиваются в подобие какой-нибудь известной бляшки из Чердынского музея и вдруг начинают медленно, текуче менять позы, как будто старинная бронза действительно оживает. Видеоэффекты — скрепляющий цемент для синтеза искусств, которые берёт на вооружение «Мимикрия».
О чём этот спектакль? О небесном путешествии женского племени чудь от подземелий, куда, согласно мифу, ушли чудины, в глубины Галактики, где есть звезда Чудь (это научный факт). Танцовщицы, полностью одетые в белое, сливаются с видеоизображением и постепенно переходят на экран, вписываются в реальные пейзажи, а затем и в «космические» рисунки, созданные виджеем. Всё это не стоит пытаться рассматривать как внятный сюжет, нужно воспринимать как эстетическое целое. Хотя «Чудо чуди» позиционируется как спектакль, это всё же перформанс, живущий по законам этого жанра.
Алексей Уткин
В проекте Наталии Шостиной есть мощное просветительское начало: здесь так или иначе упоминаются не только пермский звериный стиль, но и другие артефакты, связанные с пермской идентичностью, например стефанова азбука — анбур. Поскольку всё это лишь промелькивает в спектакле, вдумчивый зритель наверняка захочет разобраться с пермскими историческими и культурными феноменами поподробнее.
«Чудо чуди» ещё неоднократно будет показано в юбилейный для Перми год, поэтому необходимо одно маленькое практическое замечание: по-настоящему «волшебные» визуальные эффекты лучше всего проявляются для зрителей, сидящих в центре зала. Именно такие места и следует выбирать, если надумаете посмотреть спектакль «Мимикрии».
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