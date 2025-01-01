Аквапарк в центре Перми и надземный переход через улицу Попова построят к 2028 году Общий объём вложений в реализацию проекта вырос до 18 млрд рублей Поделиться Твитнуть

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На очередном заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае было принято решение о внесении изменений в инвестиционное соглашение о реализации приоритетного инвестиционного проекта (ПИП) девелопера «Проспект Пермь». Речь идёт о многофункциональном центре с гостиницей, конгресс-центром и аквапарком в границах улиц Монастырской, Попова, Петропавловской и Осинской в Перми.

Как указано в документе, срок реализации всего проекта с учётом всех этапов сдвигается на 2028 год. В рамках третьей очереди инвестор планирует построить к январю 2027 года конгресс-центр, к апрелю 2028 года — аквапарк, подземный переход через ул. Монастырскую, а к маю того же года — тематический парк с торговыми площадями, ресторан, паркинг на 670 машино-мест и надземный переход через ул. Попова. Ранее аквапарк планировалось завершить к концу 2027 года, а срок возведения перехода был перенесён с 2022-го на 2027 год. Объём инвестиций, согласно данным протокола заседания Совета 2023 года, вырос с 14,9 до 18,3 млрд руб.

Площадь будущего конгресс-центра для проведения конгрессных мероприятий с числом участников более 1 тыс. человек ориентировочно составит 3,5 тыс. кв. м. Также предполагается строительство объектов дорожной инфраструктуры с общим объёмом финансирования не менее 200 млн руб. А именно, строительство пешеходных переходов — надземного через ул. Попова в створе ул. Советской и подземного — через ул. Монастырскую, а также строительство дополнительной полосы по ул. Попова на участке от ул. Петропавловской до остановки между улицами Монастырской и Окулова и расширение проезжей части на подходе к перекрёстку от ул. Монастырской.

Как писал ранее «Новый компаньон», прошлый финансовый период «Проспект Пермь» завершил с убытками. За год показатель увеличился на 22%, до 887,9 млн руб.

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