В Перми открылся торговый комплекс «iMALL Эспланада» Ранее ожидалось, что открытие МФЦ состоится в конце декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

МФЦ «Эспланада»

Пермское УФАС

В Перми на пересечении улиц Попова и Петропавловская открылась первая очередь МФЦ «iMALL Эспланада» . Об этом сообщается на официальном сайте многофункционального центра.

Напомним, ранее ожидалось, что открытие МФЦ состоится в конце декабря, затем ориентировочной срок начала работы первой очереди сдвинулся на январь.

Площадь для шопинга составляет 40,5 тыс. кв. м, в МФЦ располагается более 100 магазинов, парковка рассчитана на 500 мест.

Центр расположен в квартале, ограниченном улицами Монастырской, Попова, Петропавловской и Осинской. В первую очередь войдёт продуктовый супермаркет «Перекрёсток», другие магазины, кинотеатр и фуд-корт. Во второй очереди будет отель Radisson на 158 номеров. Его планируется ввести в эксплуатацию в первой половине 2023 года. Конгресс-холл (третья очередь) находится на стадии проектирования. Полное завершение строительства комплекса намечено на 2024 год.

Строительство в Перми многофункционального центра является приоритетным инвестпроектом. Общий объём инвестиций составляет 9 млрд руб.

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