Елена Бардукова Первая очередь многофункционального центра у эспланады в Перми откроется к концу года Реализация всего проекта, возможно, будет завершена в 2023 году Поделиться Поделиться Твитнуть

МФЦ Эспланада

Константин Долгановский

Первая очередь торговых и развлекательных площадей многофункционального центра в квартале, ограниченном улицами Монастырской, Попова, Петропавловской и Осинской, откроется уже к концу 2021 года. Об этом на заседании правительства Пермского края сообщил Юрий Моисеенко, директор ООО «ПРОСПЕКТ Пермь», возводящего комплекс.

От добавил также, что отель Radisson на 158 номеров планируется ввести в эксплуатацию в первой половине 2023 года. Конгресс-холл находится на стадии проектирования. Полное завершение строительства комплекса намечено на 2024 год.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поинтересовался, возможно ли завершить строительство конгресс-холла в 2023 году. Юрий Моисеенко ответил, что такая задача собственнику поставлена: «Поэтому вариантов у нас нет. Успеем. Как мы это сделаем, я пока не очень понимаю. Но не в первый раз».

Отметим, строительство в Перми многофункционального центра является приоритетным инвестпроектом. Общий объём инвестиций составляет 9 млрд руб. Центр включает в себя торговые галереи, пятизвёздочный отел Radisson и конгресс-холл. Кроме того, компания возведёт надземный пешеходный переход через ул. Попова в Перми. Он расположится в створе ул. Советской.

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