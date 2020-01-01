Олеся Максименко В Перми разрешено строительство надземного пешеходного перехода Объект расположится через ул. Попова в створе ул. Советской Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Получено разрешение на строительство надземного пешеходного перехода через ул. Попова в Перми. Он расположится в створе ул. Советской, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Переход построит ООО «ПРОСПЕКТ Пермь», возводящее многофункциональный центр в квартале, ограниченном улицами Монастырской, Попова, Петропавловской и Осинской. Полностью реализовать проект компания намерена в 2024 году.

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