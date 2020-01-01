Открытие МФЦ «iMALL Эспланада» в Перми откладывается Застройщик до сих пор не обратился в краевое минимущества за выдачей разрешения на ввод центра в эксплуатацию Поделиться Поделиться Твитнуть

МФЦ «Эспланада»

Пермское УФАС

Застройщик МФЦ «iMALL Эспланада» за выдачей разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не обращался, об этом «Новому компаньону» заявили в минимущества региона. Таким образом, дата открытия центра до сих пор не определена.

Напомним, ранее ожидалось, что открытие МФЦ состоится в конце декабря, затем ориентировочной срок начала работы первой очереди сдвинулся на январь.

Центр расположен в квартале, ограниченном улицами Монастырской, Попова, Петропавловской и Осинской. В первую очередь войдёт продуктовый супермаркет «Перекрёсток», другие магазины, кинотеатр и фуд-корт. Во второй очереди будет отель Radisson на 158 номеров. Его планируется ввести в эксплуатацию в первой половине 2023 года. Конгресс-холл (третья очередь) находится на стадии проектирования. Полное завершение строительства комплекса намечено на 2024 год.

Строительство в Перми многофункционального центра является приоритетным инвестпроектом. Общий объём инвестиций составляет 9 млрд руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.