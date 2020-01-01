Мария Сыропятова Заявление о вводе в эксплуатацию МФЦ «Эспланада» будет рассматривать краевое минимущества Ожидается, что это произойдёт уже в 2022 году Поделиться Поделиться Твитнуть

МФЦ «Эспланада»

Константин Долгановский

Заявление о вводе в эксплуатацию первой очереди МФЦ «Эспланада» в департамент градостроительства и архитектуры не поступало, сообщили в мэрии Перми.

В администрации пояснили, что рассматривать документ в 2022 году будут в краевом минимущества. Полномочия по выдаче разрешений переданы ему.

Напомним, что в ноябре 2020 года было принято решение о передаче части градостроительных полномочий в Перми с муниципального на краевой уровень. Это произошло в том числе и с выдачей разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

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