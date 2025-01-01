Алина Наумова Застройщик пермского ТЦ «iMall Эспланада» и отеля Radisson работает с убытками За год они выросли на 22% Поделиться Твитнуть

МФЦ «iMALL Эспланада»

Константин Долгановский

В сервисе Cheсko опубликована финансовая отчётность ООО «Проспект Пермь» за 2024 год. В документе сказано, что выручка составила 851,3 млн руб., что на 23% больше, чем в 2023 году (687,2 млн руб.).

По финансовым показателям предприятие показывает отрицательный результат: убыток составляет 887,9 млн руб., тогда как в 2023 году он был на уровне 731,4 млн руб.

ООО «ПроспектПермь» входит в группу компаний «Проспект» из Екатеринбурга. Основной вид деятельности — «Строительство жилых и нежилых зданий». В настоящее время компания построила многофункциональный комплекс с ТЦ «iMall Эспланада» с пятизвёздочным отелем Radisson. Запланировано строительство третьей очереди МФК — культурно-досугового комплекса с аквазоной.

Ранее сообщалось, что проекту строительства МФЦ с гостиницей был присвоен статус «приоритетный».

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