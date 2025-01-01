В Перми в отеле Radisson продолжается набор и обучение персонала Сроки открытия гостиницы объявят позже Поделиться Твитнуть

В компании «Проспект Пермь» (девелопер торгово-развлекательного центра «iMall Эспланада») сообщили «Новому компаньону», что в настоящий момент продолжается формирование команды для отеля Radisson на ул. Монастырской, 77.

«Процесс открытия отеля — это сложная и многоэтапная работа, особенно для компании с высокими стандартами, такими как Radisson Hotel Group, — пояснили в компании. — Особое внимание уделяется обучению ключевых сотрудников, так как именно от них зависит качество сервиса. Для этого мы внедряем образовательные программы, которые включают теоретическую подготовку, обмен опытом с коллегами из других регионов и интерактивные тренинги, направленные на развитие командной работы».

Сроки запуска гостиницы в «Проспект Пермь» уточнять не стали, заявив, что официальная информация о сроках открытия отеля будет предоставлена дополнительно. Ранее СМИ сообщали, что открытие ожидается в первом квартале 2025 года.

Radisson Hotel Group — одна из крупнейших международных гостиничных сетей и часть глобального холдинга, в портфолио которого более 1380 отелей в 114 странах мира. Строительство отеля Radisson уровня 5 звезд в Перми осуществляется при поддержке региональных властей: проекту по строительству многофункционального центра с гостиницей был присвоен статус «приоритетный».

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