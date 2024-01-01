Застройщик «iMall Эспланада» возведёт аквапарк в центре Перми Он станет частью третьей очереди МФК Поделиться Твитнуть

ГК «Проспект Групп»

Кредит Банка ДОМ.РФ в размере 10,5 млрд руб. на строительство культурно-досугового центра с аквазоной получит девелопер «Проспект Пермь», который является застройщиком МФК «Эспланада». Фактически проект будет частью третьей очереди комплекса, которую изначально пла­нировалось ввести в эксплуатацию уже в 2024 году. Об этом со ссылкой на Агентство инвестиционного развития Пермского края сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Напомним, в январе 2022 года был открыт торговый центр "iMall Эспланада» (первая очередь проекта), вторая очередь предполагает строительство пятизвездочного отеля.

Добавим, что ранее площадкой для аквапарка называлась территория картодрома на ул. Спешилова, 90. В мае в минимущества Прикамья был подписан приказ о КРТ на месте картодрома в Камской долине. Там по плану и должен появиться аквапарк.

По данным издания, краевые власти считают, что актуальны оба проекта: по их мнению, аквапарки не будут конкурировать между собой, потому что у них будет разная специализация. Если объект «Проспекта» будет специализироваться на SPA-услугах, то парк в Камской долине будет близок к традиционным водным видам отдыха.

Напомним, накануне стало известно, что первый Банк ДОМ.РФ выделяет кредит на строительство первого в Перми круглогодичного аквапарка. Общая стоимость инвестпроекта (включает аквапарк с гостиницей, конгресс-центр и тематический парк) оценивается в 13,8 млрд. руб. Площадь нового строительства — 89 тыс. кв. м. Заявленная посещаемость нового комплекса — более 1 млн человек в год. Завершить строительство планируется к концу 2027 года.

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