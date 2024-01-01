На строительство аквапарка в Перми российский банк выделил 10 млрд рублей Кредит предоставлен по программе кредитования строительства туристических объектов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Первый в Перми круглогодичный аквапарк с развлекательной инфраструктурой построят при финансовой поддержке Банка ДОМ.РФ. Об этом сообщили в пресс-службе кредитно-финансовой организации.

Сумма кредита превысила 10 млрд руб. Банк предоставил его по программе кредитования строительства туристических объектов. Согласно постановлению правительства РФ №141, инвестор получит финансирование с субсидированием ставки от государства.

Общая стоимость инвестпроекта (включает аквапарк с гостиницей, конгресс-центр и тематический парк) оценивается в 13,8 млрд. руб. Площадь нового строительства — 89 тыс. кв. м. Заявленная посещаемость нового комплекса — более 1 млн человек в год.

Завершить строительство планируется к концу 2027 года.

«Аквапарк станет круглогодичным культурно-досуговым центром. Он будет оборудован тремя открытыми бассейнами и пляжем на крыше, крытыми бассейнами с аттракционами, ледяными купелями и горячими офуро (японские ванны), разнообразными видами бань и саун, оздоровительной лечебницей с грязь-баром», — говорится в информации пресс-службы банка.

Ранее «Новый компаньон» писал, что минимущества Пермского края 17 мая подписало приказ о комплексном развитии территории (КРТ) нежилой застройки двух несмежных участков, расположенных в Ленинском и Индустриальном районах Перми.

Речь идёт об участке в микрорайоне Камская долина, где сейчас находится картодром, и вдоль шоссе Космонавтов, куда его планируют перенести, общей площадью 73,06 га. Мероприятие по переносу спортивного объекта будет осуществляться в два этапа. На первом — построят новую современную трассу, и только на втором — снесут существующую. На месте снесённого картодрома и появится новый аквапарк с гостиницей, термальным комплексом, фитнес-центром и парком развлечений. Предельный срок реализации комплексного развития обеих территорий — 15 лет со дня заключения договора. Застройщик будет определён по результатам торгов на право заключения договора о КРТ.

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