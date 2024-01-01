Минимущества Прикамья подписало приказ о КРТ на месте картодрома в Камской долине Там появится ЖК и аквапарк Поделиться Твитнуть

картодром

Константин Долгановский

Минимущества Пермского края 17 мая подписало приказ о комплексном развитии территории (КРТ) нежилой застройки двух несмежных участков, расположенных Ленинском и Индустриальном районах Перми. Документ опубликован на сайте ведомства.

Речь идёт об участках в микрорайоне Камская долина, где сейчас находится картодром, и вдоль шоссе Космонавтов, куда его планируют перенести, общей площадью 73,06 га. На его месте планируется возвести ЖК высотностью до 20 этажей.

Как сообщал «Новый компнаьон», мероприятие по переносу спортивного объекта будет осуществляться в два этапа. На первом — построят новую современную трассу, и только на втором — снесут существующую. Помимо строительства картодрома, проектом договора на застройщика возлагается обязанность по строительству детского сада на 350 мест, общеобразовательной школы на 1050 мест, многофункционального комплекса с гостиницей, аквапарком, термальным комплексом, фитнес-центром и парком развлечений и развитию улично-дорожной сети.

Предельный срок реализации комплексного развития обеих территорий — 15 лет со дня заключения договора. Застройщик будет определён по результатам торгов на право заключения договора о КРТ.

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