Алёна Бронникова Девелопер отеля Radisson в Перми ожидает заключение о соответствии здания проекту Уже завершены работы по благоустройству территории и отделке помещений Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Эдуарда Соснина

Девелопер строительства отеля Radisson в центре Перми ООО «Проспект Пермь» находится на стадии получения заключения о соответствии объекта проектной документации. Об этом «Новому компаньону» сообщили в Агентстве инвестиционного развития Пермского края.

«Именно этот документ гарантирует безопасную эксплуатацию объекта. Поэтому все стороны — и проверяющие и заказчик — относятся к этому процессу очень скрупулёзно», — отметили в компании.

Напомним, 7 октября глава Перми Эдуард Соснин оценил ход работ по возведению отеля. Он сообщил, что сейчас объект проходит необходимые процедуры по вводу в эксплуатацию. Уже завершены работы по благоустройству территории и работы в номерном фонде.

Строительство объекта в квартале улиц Попова, Монастырской, Осинской и Петропавловской ведётся в рамках второй очереди проекта многофункционального центра «Эспланада». Отель будет рассчитан на 156 номеров, в нём разместятся СПА, тренажёрный зал и круглосуточный ресторан на 21 этаже.

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