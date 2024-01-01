Алёна Бронникова Глава Перми оценил ход строительства отеля Radisson в центре Перми Отель проходит процедуры по вводу в эксплуатацию Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Эдуарда Соснина

Глава Перми Эдуард Соснин проверил ход строительства отеля Radisson в центре Перми. Как он рассказал в своём telegram-канале, сейчас отель проходит необходимые процедуры по вводу в эксплуатацию.

Фото: telegram-канал Эдуарда Соснина

В данный момент уже завершены работы по благоустройству прилегающей территории и работы в номерном фонде. Часть помещений находятся на стадии предчистовой отделки, оператор гостиницы планирует оформить их в корпоративном стиле.

«Открытие этого современного пятизвёздочного отеля станет значимым вкладом в развитие туристической инфраструктуры Перми. Radisson станет ещё одним объектом, который улучшит туристический поток в нашем городе, способствуя привлечению путешественников и увеличению их комфорта», — отметил мэр.

Напомним, строительство отеля ведётся в рамках второй очереди проекта многофункционального центра «Эспланада» в Перми. Разрешение на возведение в квартале улиц Попова, Монастырская, Осинская и Петропавловская было выдано департаментом градостроительства и архитектуры в 2020 году. Отель будет рассчитан на 156 номеров. В нём также разместятся СПА, тренажёрный зал, и круглосуточный ресторан на 21 этаже. В августе девелопер строительства объекта ООО «Проспект Пермь» объявил о наборе сотрудников.

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