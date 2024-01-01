Алёна Бронникова Отель Radisson в Перми приступил к набору сотрудников В гостинице планируется открыть первый в России ресторан зарубежного бренда Поделиться Твитнуть

Вид на гостиницу со стороны перекрёстка ул. Окулова и ул. Попова Фото: презентация Twelve Architects

В Перми набирают сотрудников в новый пятизвёздочный отель Radisson. Объявления девелопера строительства объекта ООО «Проспект Пермь» появились на сайте поиска работы hh.ru.

Всего от организации выложены четыре вакансии без указания суммы заработной платы. В частности, в отель требуются главный инженер, HR-менеджер, менеджер номерного фонда и шеф-повар. Отмечается, что шеф-повар будет отвечать за обеспечение бесперебойной работы отдела, «где все аспекты питания гостей на территории всего отеля выполняются на самом высоком уровне, гарантируя достижение и соблюдение стандартов как отеля, так и компании».

По информации «Коммерсантъ-Прикамье», в отеле планируют открыть гриль-ресторан Stoke, который будет представлен в России впервые. Заведения под этим брендом представлены за рубежом в других отелях Radisson Hotel Group. Ресторан запустят одновременно с открытием гостиницы в конце 2024 года.

Напомним, разрешение на строительство второй очереди МФЦ «Эспланада» (гостиницы Radisson) в квартале улиц Попова, Монастырская, Осинская, Петропавловская было выдано департаментом градостроительства и архитектуры Перми 25 ноября 2020 года, а церемония закладки символического первого камня будущей гостиницы состоялась в декабре того же года. Отель высотой 87 м будет рассчитан на 158 номеров. В нём также разместятся бассейн, СПА, тренажёрный зал, подземная стоянка, круглосуточный ресторан на 21 этаже, конференц-залы вместимостью более 1 тыс. человек.

Radisson Hotel Group — одна из крупнейших в мире гостиничных сетей, владеет 10 гостиничными брендами и более 1,6 тыс. действующими и строящимися отелями в 120 странах.

Первая очередь центра «iMall Эспланада», в котором расположены магазины, фудкорт, а также многозальный кинотеатр, была введена в эксплуатацию в феврале 2022 года, окончание второй очереди (гостиницы) планировалось на первую половину 2023 года. А полное завершение строительства комплекса вместе с Конгресс-холлом (третья очередь) было намечено на 2024 год.

В мае 2024 года также стало известно, что ООО «Проспект Пермь» получит кредит Банка ДОМ.РФ в размере 10,5 млрд руб. на строительство культурно-досугового центра с аквазоной. Объект станет третьей очереди комплекса.

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