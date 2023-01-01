Отель Radisson в Перми откроется в 2024 году Строительство началось три года назад Поделиться Твитнуть

Вид на гостиницу со стороны перекрёстка ул. Окулова и ул. Попова Фото: презентация Twelve Architects

Пятизвёздочный отель Radisson будет открыт в Перми в 2024 году. Об этом в интервью изданию «Коммерсантъ» сообщила управляющий директор Radisson Hotel Group в России Виолетта Ромэро дэ Торрэс.

Напомним, разрешение на строительство второй очереди МФЦ «Эспланада» (гостиницы Radisson) в квартале улиц Попова, Монастырская, Осинская, Петропавловская было выдано департаментом градостроительства и архитектуры Перми 25 ноября 2020 года, а церемония закладки символического первого камня будущей гостиницы состоялась в декабре того же года.

Отель высотой 87 м будет рассчитан на 158 номеров. В нём также разместятся бассейн, СПА, тренажёрный зал, подземная стоянка, круглосуточный ресторан на 21 этаже, конференц-залы вместимостью более 1 тыс. человек.

Первая очередь центра «IMALL Эспланада», в котором расположены магазины, фудкорт, а также многозальный кинотеатр, была введена в эксплуатацию в феврале 2022 года, окончание второй очереди (гостиницы) планировалось на первую половину 2023 года. А полное завершение строительства комплекса вместе с Конгресс-холлом (третья очередь) было намечено на 2024 год.

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