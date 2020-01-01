Рядом с Камским мостом началось строительство высотной гостиницы Radisson В ней запланировано 158 номеров Поделиться Поделиться Твитнуть

Вид на гостиницу со стороны перекрёстка ул. Окулова и ул. Попова Фото: презентация Twelve Architects

В Перми 27 декабря состоялась символическая церемония закладки «первого камня» на месте грядущего строительства пятизвёздочной гостиницы Radisson Hotel Perm. В ней приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и руководство компании-девелопера ГК «Проспект Групп». Об этом сообщили как в пресс-службе краевого правительства, так и в компании-девелопере.



Махонин выразил надежду, что гостиница будет открыта к 300-летнему юбилею Перми в 2023 году.

Напомним, гостиница станет составной частью второй очереди многофункционального центра «Эспланада» в квартале ул. Попова — Монастырская — Осинская — Петропавловская, разрешение на строительство которой департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми выдал 25 ноября.

Гостиница разместится в здании высотой 87 м. и рассчитана на 158 номеров.

Впервые о том, что на перекрёстке ул. Попова и ул. Монастырской будет открыт отель именно под брендом Radisson, было объявлено в мае 2019 года.

В отеле запланированы бассейн, тренажёрный зал, круглосуточный ресторан на 21-м этаже, конференц-залы вместимостью более 1 тыс. человек.

Напомним, сейчас ведётся строительство первой очереди центра на перекрёстке ул. Попова и Петропавловской, в котором в основном разместятся магазины, а также многозальный кинотеатр. Окончание строительства первой очереди намечено на конец 2021 года, окончание второй очереди (с гостиницей) — в 2022—2023 годах, третьей очереди, где должны разместиться конгрес-холл и рестораны, — в 2023 году.



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