Алёна Бронникова Открыть пешеходный мост через улицу Попова в Перми попробуют раньше Инвестор намерен закончить строительство уже в этом году Поделиться Твитнуть

Текст

В Перми сроки открытия пешеходного моста через ул. Попова рядом с МФЦ «Эспланада» вновь перенесены. Строительство объекта завершат уже в 2024 году, а ввод в эксплуатацию объекта запланирован на следующий год.

Как сообщает ИА «Текст», инвестор строительства ООО «Проспект Пермь» пересмотрел планы:

«Была проведена дополнительная работа со всеми заинтересованными сторонами. Перепроверены работы, определены более точные сроки ускоренного ввода в эксплуатацию», — цитирует издание компанию.

Наземный переход будет построен через ул. Попова вблизи МФЦ «Эспланада» и соединит участки ул. Советской, а также центр города с набережной, повысив её доступность. Строительство наземного перехода началось весной 2022 года.

Изначально планировалось закончить работы по возведению надземного пешеходного перехода в 2022 году. Однако позже стало известно, что открытие состоится не ранее 2027-го. Перенос сроков был связан с графиком реализации приоритетного инвестиционного проекта.

В этом году также планируется открыть пятизвёздочный отель Radisson в рамках второй очереди МФЦ «Эспланада». Новый объект появится в квартале улиц Попова, Монастырская, Осинская и Петропавловская. Высота здания будет составлять 87 м, количество номеров — 158. В нём также разместятся бассейн, СПА, тренажёрный зал, подземная стоянка, круглосуточный ресторан на 21 этаже и конференц-залы вместимостью более 1 тыс. человек.

Первая очередь центра «IMALL Эспланада», в котором расположены магазины, фудкорт, а также многозальный кинотеатр, была введена в эксплуатацию в феврале 2022 года, окончание второй очереди планировалось на первую половину 2023 года. А полное завершение строительства комплекса вместе с Конгресс-холлом (третья очередь) было намечено на 2024 год.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.