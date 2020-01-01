Через улицу Попова построят пешеходный мост Объект появится в Перми в 2022 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Проект надземного перехода над ул. Попова. Фото: ООО «Проспект Пермь»

В Перми через улицу Попова построят пешеходный мост. Он будет представлять собой закрытую галерею и появится в створе улицы Советской.

Об этом в эфире радио «Эхо Москвы в Перми» рассказал начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис.

Пешеходный переход через улицу Попова соединит центр города с набережной, повысив ее доступность. Строительство моста предполагается закончить в 2022 году.

Напомним, строительство пешеходного моста через ул. Попова обсуждалось на заседании пермской думы еще в мае 2020 года. Тогда депутаты одобрили изменение Генплана на месте строительства МФЦ «Эспланада».





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