Через улицу Попова построят пешеходный мост
Объект появится в Перми в 2022 году
В Перми через улицу Попова построят пешеходный мост. Он будет представлять собой закрытую галерею и появится в створе улицы Советской.
Об этом в эфире радио «Эхо Москвы в Перми» рассказал начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис.
Пешеходный переход через улицу Попова соединит центр города с набережной, повысив ее доступность. Строительство моста предполагается закончить в 2022 году.
Напомним, строительство пешеходного моста через ул. Попова обсуждалось на заседании пермской думы еще в мае 2020 года. Тогда депутаты одобрили изменение Генплана на месте строительства МФЦ «Эспланада».
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