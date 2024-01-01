Открытие пешеходного моста через улицу Попова в Перми отложено на 2027 год
Перенос сроков объясняется графиком реализации приоритетного инвестиционного проекта
Открытие пешеходного моста через ул. Попова в Перми состоится не ранее 2027 года, об этом пишет ИА «Текст» со ссылкой на пресс-службу краевого министерства экономического развития и инвестиций.
Перенос сроков объясняется графиком реализации приоритетного инвестиционного проекта (ПИП), который реализует девелопер «Проспект Пермь». Он ответствен за проведение соответствующих работ.
Согласно дорожной карте ПИП, ввод наземного перехода в эксплуатацию планируется в завершающей стадии реализации приоритетного инвестпроекта, запланированной на 2027 год, информирует пресс-служба.
Наземный переход будет построен через ул. Попова вблизи МФЦ «Эспланада» и соединит участки ул. Советской, а также центр города с набережной, повысив её доступность. Строительство наземного перехода началось весной 2022 года. ООО «Проспект Пермь» является девелопером МФЦ «Эспланада».
Ранее возведение моста предполагалось закончить в 2022 году.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.