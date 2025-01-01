Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В ближайшие два года в Пермском крае может быть заключено 30 договоров КРТ Первый дом, построенный в рамках КРТ в Перми, сдадут летом Поделиться Твитнуть

Сквер пермского периода в микрорайоне Дзержинский. Фото: презентация Минимущества Пермского края

Правительство Пермского края на своём заседании 4 апреля обсудило механизм комплексного развития территории, в рамках которого застройщики получают право на развитие крупных жилых комплексов вместе с рядом обязательств по развитию социальной и транспортной инфраструктуры.

В своём докладе министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова сообщила, что в настоящий момент в Пермском крае заключено 27 договоров комплексного развития территории. Потенциал развития составляет более 2,5 млн кв. м нового жилья и более 30 социальных объектов.

В рамках реализации договоров будет расселено более 56 тыс. кв. м аварийного жилого фонда и предоставлено 44 квартиры детям-сиротам; построено и передано в муниципальную собственность 11 детских садов — в целом на 2300 мест, школа на 1050 мест, детская поликлиника на 200 посещений в день и стоматологическая поликлиника, девять спортивных объектов и столько же общественных пространств: библиотека, общественный центр, скверы и парки.

Министр подробно рассказала о том, как идёт работа в рамках уже существующих договоров комплексного развития территорий.

Первый договор КРТ на территории Перми был заключен 14 декабря 2022 года в отношении территории Дзержинского промышленного узла. Срок его реализации — до 31 декабря 2032 года. Площадь территории составила 11 га, на ней будет построено 135 тыс. кв. м нового жилья. Проектом предполагается застройка переменной этажности — от четырёх до десяти этажей с несколькими высотными доминантами до 17 этажей.

Первый дом планирует застройщик сдать в конце этого квартала.

Проект застройки Джержинского промышленного узла. Фото: Презентация Минимущества Пермского края

В обязательства застройщика входит строительство детского сада с бассейном, музыкальным и физкультурным залами на 320 мест, создание улично-дорожной сети с озеленением территории, в том числе с бульварной частью, капитальный ремонт участка дороги по ул. Дзержинского, а также строительство инженерной инфраструктуры. Украшением микрорайона должен стать «Сквер пермского периода», который тоже создаётся за счёт застройщика. В сквере предполагается размещение игровой и спортивной зон с универсальной площадкой для игры в футбол, волейбол и баскетбол. Кроме того, в сквере будет построен амфитеатр, в котором можно будет проводить концерты и организовывать летние кинопоказы. В результате реализации первого в истории Пермского края договора КРТ жильё приобретут более 2500 семей.

Как сообщал «Новый компаньон», договор был заключён со спецзастройщиком «Железно Пермь».

Первый договор КРТ в Пермском крае был подписан не на территории Перми: это договор в отношении КРТ Кондратово. Он был заключён Пермским муниципальным округом в марте 2022 года со сроком реализации 16 лет. В его рамках уже введено в эксплуатацию два дома общей площадью 35 тыс. кв. м, в которых приобрели жильё почти 500 семей.

Площадь территории этого КРТ — более 42 га, планируется возвести 300 тыс. кв. м жилья переменной этажности (от девяти до 16 этажей) для более 6 тыс. семей. В обязательства застройщика вошли строительство и передача в муниципальную собственность детского сада на 450 мест, благоустройство территории, создание инженерной инфраструктуры и строительство внутриквартальной улично-дорожной сети. Кроме этого, застройщик за свой счёт разрабатывает проектно-сметную документацию на улично-дорожную сеть с выездом на ул. Строителей, а также передаёт земельные участки для размещения двух детских садов и школы на 1225 мест.

Проект благоустройства пруда в Кондратово. Фото: Презентация Минимущества Пермского края

«Изюминкой» территории должен стать пруд, который примыкает к жилому комплексу. Девелопер намерен возродить водный объект и обустроить прилегающую территорию, где появятся беседки для отдыха, зона барбекю, зоны для тихого отдыха и прогулок, для спортивных занятий и отдыха, площадка йоги и детские площадки.

Проект коттеджного посёлка Паздерино. Фото: Презентация минимущества Пермского края

Строительные работы ведёт федеральный застройщик — корпорация «Девелопмент-Юг».

На территории д. Паздерино реализуется первый в регионе проект комплексного развития территории индивидуального жилищного строительства. Договор был заключён осенью 2022 года на пять лет. Площадь вовлекаемой территории — около 4 га, жилая застройка составит 4 тыс. кв. м. В результате реализации проекта 30 семей станут собственниками индивидуальных домов с приусадебными участками. В обязательства застройщика вошли строительство и передача в муниципальную собственность улично-дорожной сети, детской и спортивных площадок, строительство инженерной инфраструктуры и магазина, который расположится рядом с коттеджным посёлком.

На сегодняшний момент выданы все 30 разрешений на строительство индивидуальных жилых домов и получены разрешения на ввод 24 домов. По данным застройщика, уже 50% домов продано.

Работы ведёт компания «Барбарис».

В конце марта были объявлены торги на право заключения договора КРТ в м/р Комсомольский. Площадь вовлечения составила более 21 га. На этой территории за счёт средств победителя торгов будет расселено более 20 тыс. кв. м аварийного жилья. Общая площадь расселения с учётом уже расселённых за счёт государства домов составит 42 тыс. кв. м.

В планах минимущества на 2025-2026 годы — обсуждение создания зон КРТ в 30 территориях по всему Пермскому краю. Градостроительный потенциал этих территорий — более 2,6 млн кв. м. За счёт средств застройщика планируется расселить более 52 тыс. кв. м аварийных домов.

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