Алёна Бронникова Выдано разрешение на сдачу второй очереди домов в деревне Паздерино под Пермью Проект КРТ полностью реализуют к 2025 году Поделиться Твитнуть

В Перми проект комплексного развития территории в д. Паздерино будет реализован в 2025 году. Как сообщил на заседании комитета краевого заксобрания и.о. министра строительства Михаил Сарвилин, ввод всех 30 коттеджей ожидается в 2024-2025 годах.

«По договору о КРТ незастроенной территории в д. Паздерино в Пермском муниципальном округе ведётся строительство индивидуальных жилых домов. Застройщик должен возвести жилые объекты площадью более 3 тыс. кв. м, обустроить улично-дорожную сеть и создать сеть инженерно-технического обеспечения. Ввод домов ожидается в 2024-2025 годах», — рассказал чиновник.

Застройкой территории занимается компания «Барбарис». В планах девелопера возведение 30 домов площадью по 130 кв. м на территории 3,78 га.

По данным застройщика, 4 октября было получено разрешение на ввод в эксплуатацию второго этапа строительства коттеджного посёлка. Первый этап был сдан в конце сентября. Всего будет реализовано пять этапов.

ООО «СК «Барбарис», по информации сайта checko.ru, было создано 1 июня 2023 года совладельцами компании «Дельта-Инвест» Элшаном Гусейновым, Леонидом Панченко и Андреем Полозниковым. Директором является Элшан Гусейнов. Основной вид деятельности - деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Уставный капитал – 10 тыс. руб.

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