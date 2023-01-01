Застройщик получил от минимущества разрешение на строительство 30 домов в деревне Паздерино Предельный срок реализации проекта — пять лет Поделиться Твитнуть

Паздерино / фото: минимущества Пермского края

Минимущества Пермского края выдало компании «Дельта-Партнёр» разрешения на строительство 30 домов в рамках комплексного развитии территории (КРТ) в деревне Паздерино Пермского МО. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Работы на площадке уже начались.

Напомним, решение о КРТ было принято правительством Пермского края, а застройщик выбран по итогам аукциона в октябре 2022 года. Договор с ним заключён. Предельный срок реализации проекта — пять лет с момента заключения договора.

По проекту в деревне должно быть построено порядка трёх десятков индивидуальных жилых домов общей площадью 4 тыс. кв. м, обустроена улично-дорожная сеть, коммунальная инфраструктура, появятся магазин, детская игровая и спортивная площадки.

«Реализация КРТ на этой территории Пермского округа позволит создать привлекательный и современный жилой квартал с комфортными условиями для жизни в населённом пункте, находящемся вблизи краевой столицы. Для многих это возможность перебраться из шумного и пыльного города ближе к природе», — прокомментировали начало строительство в минимущества.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.