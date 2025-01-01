В Перми начался аукцион на право застройки территории в микрорайоне Комсомольский Проект должен быть реализован в течение 15 лет Поделиться Твитнуть

Границы КРТ / Министерство строительства Пермского края

Начались торги о комплексном развитии территории площадью примерно 21 га в м/р Комсомольский в Перми. Участок расположен вдоль улиц Ветлужской, Марии Загуменных, Кочегаров, Генерала Наумова и Сортировочной. Об этом сообщили в Минимущества Пермского края.

На территории находятся 56 многоквартирных домов, общая площадь которых составляет около 41,9 тыс. кв. м, а также коммерческие объекты. Задача победителя — переселить жителей из 28 старых и аварийных многоквартирных домов и построить новые жилые здания общей площадью 218 тыс. кв. м.

В ведомстве отметили, что м/р Комсомольский расположен в 20 минутах езды от центра города, рядом находится ж/д станция Комсомольская. В окрестностях есть необходимые социальные объекты, включая школы и детские сады, а для отдыха и прогулок предусмотрены парки и зелёные зоны.

Проект должен быть реализован в течение 15 лет с момента подписания договора о комплексном развитии территории.

Деньги, вырученные от аукциона, будут направлены в региональный бюджет и использованы для переселения граждан из аварийного жилья.

Аукцион проводится на электронной площадке «Сбербанк — Автоматизированная система торгов». Заявки принимаются до 15:00 (мск) 23 апреля.

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