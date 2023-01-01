Власти выдали разрешение на строительство первого дома в рамках КРТ в Дзержинском районе Перми Жилой комплекс появится на месте бывшего мясокомбината Поделиться Твитнуть

фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

Спецзастройщику «Железно Пермь» власти Пермского края выдали разрешение на строительство первого дома в рамках КРТ в Дзержинском районе Перми. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Он напомнил, что на участке, ограниченном улицами Дзержинского, Сухобруса и Набережной, планируется возвести несколько среднеэтажных кварталов со сквером, игровыми площадками, озеленённым бульваром и общественными пространствами. Также инвестор за свой счёт построит детсад на 320 мест и дороги внутри ЖК.

участок КРТ / фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

«Начинаем применять в краевой столице современный подход к застройке — комплексное развитие территорий, — прокомментировал Махонин. — У него сразу несколько преимуществ: в городе появляется комфортное жильё, при этом девелоперы берут на себя обязательство построить, помимо домов, соцобъекты, дороги, провести благоустройство».

Губернатор добавил, что места для комплексной застройки в Перми есть — это пустующие территории и участки, освободившиеся после расселения «аварийки».

Напомним, в декабре между краевым ведомством и девелопером было подписано соглашение о комплексном развитии территории (КРТ) бывшего мясокомбината. Это первое соглашение о КРТ на территории Перми, инициатором которого стал застройщик.

Как заявлял исполнительный директор девелопера «Железно» Юрий Перминов, строители планировали выйти на площадку во второй половине 2023 года и начать с сооружения двух корпусов переменной этажности от 4 до 17 этажей.

Ранее сообщалось, что участок площадью 11,36 га, перешёл в собственность структуры кировского девелопера «Железно Пермь». Ранее имущественный комплекс пермского предприятия приобрёл кировский агрохолдинг «Дороничи», имеющий одних владельцев с ГК «Железно».

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