Подписано соглашение о комплексном развитии территории бывшего мясокомбината в Перми Застройщик выйдет на площадку во второй половине 2023 года Поделиться Твитнуть

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края и ООО Спецзастройщик «Железно Пермь» подписали соглашение о комплексном развитии территории (КРТ) бывшего мясокомбината по ул. Дзержинского, 31. Это первое соглашение о КРТ на территории города, инициатором которого стал застройщик. Об этом сообщили в минимущества.

В рамках соглашения на участке построят жилой комплекс, включающий в себя несколько жилых кварталов, объекты транспортной инфраструктуры и благоустройства, детский сад на 320 мест.

«Проект развития территории бывшего мясокомбината достаточно сложный, — признался главный архитектор Пермского края Артём Габдрахманов. — У этой площадки есть свои преимущества и недостатки. В процессе реновации их планируется учесть и добиться максимального улучшения качества городской среды с помощью правильного подхода к созданию концепции и разработке документации по планировке территории».

«На строительную площадку планируем выйти во второй половине 2023 года. В течение следующего года планируем строительство двух корпусов переменной этажности. Высота домов составит от 4 до 17 этажей», — заявил исполнительный директор девелопера «Железно» Юрий Перминов.

Напомним, участок площадью 11,36 га, перешёл в собственность структуры кировского девелопера «Железно Пермь». Ранее имущественный комплекс пермского предприятия приобрёл кировский агрохолдинг «Дороничи», имеющий одних владельцев с ГК «Железно».

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