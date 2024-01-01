Алёна Бронникова Пермский филиал федерального застройщика намерен участвовать в проектах КРТ Спецзастройщик «Ива-Девелопмент» сменил учредителя Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Пермский филиал ООО СЗ «Ива-Девелопмент» федерального застройщика «Девелопмент-Юг» сменил учредителей. Согласно данным выписки из ЕГРЮЛ, вместо краснодарского ООО СИК «Девелопмент-Юг» 6 ноября учредителями этой организации стали пермское ООО «Ростов-Девелопмент» (75%, председатель правления СИК Олег Мищенко и зампредседателя Алексей Востриков — по 10%, вице-президент по строительству Алексей Скрипкин — 5%), а также краснодарское ООО СГ «Екатеринодар-Сити» (менее 1%).

Изменения были необходимы для дальнейшего возможного участия компании в проектах комплексного развития территорий в Прикамье. Бенефициары не поменялись, сообщили «Коммерсантъ-Прикамье» в «Девелопмент-Юг». Доли находятся под обременением. Залогодержатель, по данным выписки из ЕГРЮЛ, — ПАО «Промсвязьбанк».

«Девелопмент-Юг» развивает в Перми микрорайон Ива-1 и возводит ЖК «Юг на Беляева», строит в Кондратово ЖК «Мы». Ранее сообщалось, что по итогам сентября СИК оказалась лидером среди застройщиков по количеству проданных объектов в крае.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.