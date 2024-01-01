Алёна Бронникова Цена «квадрата» самой дорогой квартиры в новостройке Перми составила 251 тысячу рублей В сентябре средняя стоимость квартир выросла до 6,74 млн рублей Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

В сентябре 2024 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Перми выросла на 2,8% и составила 139,5 тыс. руб. Такие данные приводит аналитическая система «PRO Метры», первым на это обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

В целом по Перми показатель варьировался от 89,5 до 251,7 тыс. руб. Самая низкая цена зафиксирована в строящемся ЖК «Мастер-квратал» от ПЗСП, а самой высокой по-прежнему остаётся цена за «квадрат» в доме бизнес-класса «Кама» застройщика ГК «Альфа».

Также среди самых доступных квартир оказались лоты в «Доме на Белозёрской, 26» (ПЗСП) — 90,8 тыс. руб. за кв. м и в ЖК «Медовый» («СтройПанельКомплект») — 92,7 тыс. руб. за кв. м. В число самых дорогих вошли квартиры в «Доме на Советской» («Мегаполис») — 248,2 тыс. руб. за кв. м и в ЖК «Сибирский квартал» — 243,6 тыс. руб. за кв. м.

Средняя стоимость квартиры на первичном рынке Перми в сентябре составила 6,7 млн руб. За месяц было продано 618 объектов, что на 33,6% больше, чем месяцем ранее. Лидером среди застройщиков по количеству проданных объектов оказались «Девелопмент-Юг» — 116 объектов в ЖК «Погода», клубном пригороде «Мы» и ЖК «ЮГ на Беляева», а также ПЗСП — 85 объектов и ГК «Мегаполис» — 41 объект.

Как ранее писал «Новый компаньон», с начала года квадратный метр жилья в новостройках Перми подорожал на 10,8%, а за третий квартал — на 4,1%. Средняя цена квартиры выросла на 8,8%. При этом в среднем по стране предложение на первичном рынке за последний квартал увеличилось на 31%.

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