Елена Синица «Квадрат» жилья в новостройках Перми подорожал на 10,8% с начала года Средняя цена квартиры в новостройке поднялась до 6,8 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала года квадратный метр жилья в новостройках Перми подорожал на 10,8%, до 137,2 тыс. руб. За третий квартал показатель вырос на 4,1%. Такие данные приводят аналитики портала «Мир квартир».

Средняя цена квартиры в новостройке поднялась до 6,8 млн руб., что на 8,8% больше, чем в начале 2024 года. Среди городов РФ заметнее всего с начала года квадратный метр подорожал в Улан-Удэ (+28%), Владикавказе (+22,3%), Оренбурге (+20,6%), Чите (+19,3%) и Саранске (+16,7%). В среднем по стране «квадрат» обойдётся в 137,4 тыс. руб.





Предложение же на первичном рынке в среднем по стране увеличилось за последний квартал на 31% — новостройки стоят нераспроданные, отмечает гендиректор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. По его словам, из-за высокой ключевой ставки люди предпочитают хранить деньги на банковских депозитах, а не вкладывать их в недвижимость.

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