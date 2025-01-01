Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Антон Пимонов всё-таки поставил «Каменный цветок». Но не в Перми О премьере балета сообщает «Урал Опера Балет» Поделиться Твитнуть

На сайте театра «Урал Опера Балет» (Екатеринбург) появилось объявление о премьере балета Сергея Прокофьева «Каменный цветок» (12+) в хореографии Антона Пимонова. Музыкальный руководитель спектакля — Павел Клиничев, художник — Юлиана Лайкова, драматург — Богдан Королёк. Премьерные показы назначены на начало апреля.

Напомним, «Каменный цветок» был одним из первых названий, которые Антон Пимонов обозначил в планах, когда в 2020 году пришёл руководить Пермским балетом, сменив на этом посту Алексея Мирошниченко. Премьера планировалась на ноябрь 2022 года и посвящалась предстоящему 300-летию Перми. В качестве художника-постановщика была заявлена Анастасия Нефёдова.

Что помешало реализации этих планов — нам неизвестно. Премьера несколько раз сдвигалась, однако всякий раз Пимонов уверял, что проект не закрыт. 1 июля 2023 года на знаменитом ландшафтном шоу «Закат на Крестовой» (0+) в Губахе в программе выступления Пермского балета значились сцены из «Каменного цветка» в хореографии Пимонова, и, судя по всему, они были поставлены и отрепетированы. Но случился проливной дождь, и балет буквально бежал со сцены, до «Каменного цветка» руки, точнее, ноги так и не дошли; а в августе 2023 года краевой минкульт не продлил трудовой договор с Антоном Пимоновым: на должность руководителя балетной труппы вернулся Алексей Мирошниченко.

Основной причиной недовольства деятельностью Антона Пимонова было как раз отсутствие новой большой постановки оригинальной хореографии за все три года его работы. «Каменного цветка» пермские балетоманы так и не дождались.

В Екатеринбурге Пимонов стал заместителем художественного руководителя балетной труппы Максима Петрова.

В анонсе спектакля на сайте театра «Урал Опера Балет» говорится:

«Сегодня трудно ставить «Каменный цветок» лишь о секретах изготовления малахитовой вазы. Вслед за «Коньком-горбунком» театр предлагает спектакль об особом «уральском народе», а также о том, как не окаменеть, если вокруг вырастают каменные цветы».

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