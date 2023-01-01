Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Алексей Мирошниченко возвращается в Пермский балет «Раймонда» стала последней пермской постановкой Антона Пимонова Поделиться Твитнуть

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В Пермском театре оперы и балета прошла премьерная серия показов классического балета Александра Глазунова «Раймонда». Как стало известно «Новому компаньону», это последняя работа Антона Пимонова в качестве художественного руководителя Пермского балета. Контракт с ним, истекающий в августе, не будет продлён.

На своё прежнее место вернётся Алексей Мирошниченко, покинувший пермскую балетную труппу в 2020 году на волне творческих поисков. Сейчас эта волна принесла его обратно: его первой премьерой в «новой старой» должности будет «Ярославна» на музыку Бориса Тищенко.

По нашей информации, это не единственная балетмейстерская работа Мирошниченко, запланированная в Перми в наступающем сезоне: второй постановкой будет большая классическая.

Антон Пимонов за время работы в Перми поставил несколько одноактных балетов: «Озорные песни» на музыку Франсиса Пуленка, «Концерт № 5» Прокофьева, «Путеводитель по балету» на специально написанную музыку Настасьи Хрущёвой и «Арктика» в составе балетной «тройчатки» «Севагин/Самодуров/Пимонов».

Все ждали от нового балетного худрука спектакля большой формы, но не дождались: давно обещанный «Каменный цветок» на музыку Прокофьева, который изначально планировался как проект к 300-летию Перми, а потом был перенесён на 2024 год, не будет поставлен.

Деятельность Пимонова и как балетмейстера-постановщика, и как руководителя труппы давно подвергалась критике и вызывала недовольство учредителя — Министерства культуры Пермского края. Нежелание генерального директора театра Довлета Анзарокова сменить руководителя Пермского балета стало одной из причин отставки самого Анзарокова.

В июне 2023 года новым генеральным директором театра стала Анна Волк.





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