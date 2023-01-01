Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Не сработались В Пермском театре оперы и балета меняется руководство Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

Многие помнят, как развивались события в Пермском театре оперы и балета на рубеже 2020 и 2021 годов. Успешный директор Андрей Борисов вопреки желаниям краевого руководства, театрального коллектива и публики отправился в столицу, в Московский музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко, а «резерва» на его должность не было. Поиски нового директора шли полгода, объявлялись конкурсы, составлялись списки, высказывались предположения…

Довлет Анзароков

Весной 2021 года на должность директора Пермского театра оперы и балета был назначен бывший менеджер Александринского театра, композитор из Санкт-Петербурга Довлет Анзароков.

Новый руководитель оказался симпатичным человеком, ответственным, современно мыслящим, музыкальным. Он быстро нашёл общий язык с программным директором Дмитрием Ренанским, который остался в театре после ухода Борисова, и продолжил намеченную предшественником линию на создание театра авторской современной оперной режиссуры.

Казалось, что уравновешенный, доброжелательный и в то же время вполне эффективный — цифры это подтверждают — директор всех устраивает и дела внутри театра идут неплохо… Однако 10 мая нынешнего года в прессу просочилась — именно просочилась, неофициально — информация о том, что контракт с Анзароковым прерван «по соглашению сторон». Вброс был качественный: если бы объявление было сделано официальными лицами, закрались бы сомнения в добровольности действий директора, а так… Ну, расстались, ну, бывает!

Однако уже на следующий день картинка изменилась: бывший директор театра выступил в социальных сетях с признанием о том, что его вынудили уволиться, и причина — разногласия с министром культуры Аллой Платоновой:

«…Нет никакого соглашения сторон. В том смысле, что я ни на что не соглашался. Это расторжение договора по решению учредителя. Всё, что мне было озвучено в качестве причин, — это «сложные рабочие взаимоотношения с министром культуры» и моё «нежелание следовать её советам в части ведения театрального процесса». И это правда, поскольку из всех советов в части ведения театрального процесса я получал лишь требования избавиться от главного дирижёра театра, а также от главного балетмейстера».

Действительно, дело не в директоре.

Мигран Агаджанян

Мигран Агаджанян появился в театре как приглашённый дирижёр на постановку «Нормы» Беллини. Главным дирижёром тогда был Артём Абашев, которого публика воспринимала как преемника Теодора Курентзиса, но в декабре 2021-го, под самый Новый год, Абашев резко уволился. Опять, как и в истории с директором, начались переговоры, согласования, предположения… В результате приглашённый дирижёр стал главным.

Поначалу Мигран Агаджанян произвёл очень хорошее впечатление. Он начал профессионально работать с певцами, очень красиво разобрал «Норму» на занятии Лаборатории современного зрителя, да и в целом «Норма» удалась: не «вау», но вполне достойный спектакль.

С тех пор прошло около года. Все основные успехи театра — премьеры, которые вызвали интерес у критики и столичной публики, — связаны с приглашёнными дирижёрами: Михаилом Татарниковым (который, кстати, был одним из претендентов на пост главного), Фёдором Леднёвым и Филиппом Чижевским. Интересные симфонические и камерные проекты — результат работы штатных дирижёров театра: Владимира Ткаченко, который стал любимцем меломанов, и Ивана Худякова-Веденяпина, совсем молодого человека, под очень уверенным, крепким управлением которого оркестр блестяще исполнил Восьмую симфонию Дворжака. Интересно работает и Хетаг Тедеев.

У Миграна Агаджаняна получаются концертные исполнения итальянских опер, но в собственно оркестровой повестке он ничего интересного пока не предложил, а два его концерта — хоровой и симфонический — были просто провальными.

Срок контракта Миграна Агаджаняна завершается в нынешнем августе, и в министерстве культуры начали аккуратно договариваться с Довлетом Анзароковым о том, чтобы этот контракт не продлевать, но директор категорически не согласен: он искренне верит, что молодой дирижёр — очень талантливый и ещё себя проявит. К тому же они большие друзья, и у них есть несколько совместных начинаний в Санкт-Петербурге.

К слову, одной из причин недовольства учредителя стало редкое присутствие главного дирижёра на рабочем месте: большую часть своего времени он проводил в Санкт-Петербурге. Ходят слухи, что некоторые репетиции он проводил дистанционно, по скайпу.

По признанию источника в Министерстве культуры Пермского края, директор мог бы продолжать работать, если бы согласился сменить главного дирижёра; а сейчас, после увольнения Анзарокова, Мигран Агаджанян сам объявил о том, что покинет театр сразу после премьеры «Бала-маскарада» Верди в июне.

Антон Пимонов

В получившем широкую известность интернет-признании Довлета Анзарокова говорится ещё и о том, что от него требовали увольнения главного балетмейстера — Антона Пимонова.

Это довольно сложная тема.

Пимонов вступил в должность после увольнения Алексея Мирошниченко, которое было добровольным и стало неприятным сюрпризом и для балетоманов, и для учредителя театра. Мирошниченко покинул театр максимально корректно: предупредил заранее, сам нашёл преемника, который, так сказать, «по анамнезу» очень на него похож — та же питерская школа, та же работа в Мариинском театре…

Как и в случае с Миграном Агаджаняном, начало было многообещающим: одноактный балет «Озорные песни» — первая пермская работа Пимонова — оказался изобретательным и эстетским и был номинирован на три «Золотые маски», среди которых была и персональная номинация для Пимонова; правда, ни одной не получил, но в «Маске» номинация порой значит больше, чем сама премия.

…И после этого Пимонов как-то сник. Ни одного балета крупной формы за три года в Перми не поставлено, а одноактные балеты в хореографии руководителя балетной труппы удивительно похожи один на другой. Исключение — «Путеводитель по балету», любопытный проект с авторской музыкой Настасьи Хрущёвой, однако в этом случае задумка оказалась интереснее воплощения.

Есть и проблемы с формированием балетной труппы.

…И всё же с Пимоновым, как сейчас модно говорить, «всё не так однозначно». Сам он явно заинтересован в продолжении работы в Перми, а к концу нынешнего сезона выпускает наконец-то большой классический балет — «Раймонду» Глазунова. В то же время театр возобновляет сотрудничество с Алексеем Мирошниченко, который поставит в следующем сезоне «Яро­славну» Тищенко, так что в репертуаре появится новый большой авторский балет. Жизнь, как говорится, налаживается… И тут такой облом: оказывается, учредитель планирует увольнение балетного руководителя.

…Такой облом

Вся эта история приключилась, конечно, очень не вовремя: даже не посреди сезона, а ближе к его финалу, накануне выпуска нескольких важных премьер и гастролей в Санкт-Петербурге, включённых в юбилейные события 300-летия Перми. Даже думать не хочется о том, как тяжело Миграну Агаджаняну будет выпускать «Бал-маскарад», а Антону Пимонову — «Раймонду».

Новости были нервно восприняты и в коллективе театра, и среди зрителей: Агаджанян и Пимонов уже обзавелись поклонниками в Перми, есть у них и «группы поддержки» в Санкт-Петер­бурге, которые благожелательно следят за их пермскими карьерами. На платформе Change.org сформирована петиция в поддержку Довлета Анзарокова и его соратников.

Нервную реакцию нетрудно было предсказать: она всегда сопровождает кадровые перестановки в руководстве главного театра Пермского края. Почему же краевой минкульт пошёл на этот шаг? Очевидное объяснение: Довлету Анзарокову найдена замена. Если бы не было реального претендента на директорскую должность, ситуация могла бы тянуться и со временем разрешиться как-то иначе.

Имя нового директора уже вполне внятно звучит в кулуарах и должно быть официально названо до конца мая. Говорят, буквально со дня на день.

Более того: может быть, оно уже было названо, пока газета версталась и печаталась в типографии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.