Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Генеральным директором Пермского театра оперы и балета стала Анна Волк Руководителя представляют коллективу Алла Платонова и Дмитрий Самойлов Поделиться Твитнуть

Анна Волк / фото из соцсетей

Прямо сейчас (началось в 11:00 по пермскому времени) идёт представление коллективу Пермского театра оперы и балета нового генерального директора. Как и предсказывали СМИ и телеграм-каналы ещё в мае, им стала Анна Волк.

В 1999 году Анна Волк окончила театроведческий факультет РАТИ (ГИТИС) с красным дипломом. В разные годы она занимала пост директора театра «Центр драматургии и режиссуры» (Москва, 2016-2022) и Театра имени Пушкина (Москва, 2012-2015), возглавляла продюсерский отдел БДТ им. Товстоногова (Санкт-Петербург, 2015-2016), была руководителем фестивального штаба и техническим директором фестиваля «Золотая маска» (2004-2012), также работала в театре «Ленком» и Международном фонде К.С. Станиславского.

Среди режиссёров, с которыми сотрудничала Анна Волк, — Марк Захаров, Эймунтас Някрошюс, Дмитрий Черняков, Деклан Доннеллан, Евгений Писарев и многие другие признанные мастера отечественного и мирового театра.

Нового руководителя коллективу представляют министр культуры Пермского края Алла Платонова и вице-премьер краевого правительства Дмитрий Самойлов. По словам Аллы Платоновой, Анна Волк заслужила репутацию одного из самых опытных и уважаемых театральных менеджеров России.

Прежний генеральный директор Пермского театра оперы и балета Довлет Анзароков был уволен 10 мая нынешнего года. Вслед за ним о своей отставке объявил главный дирижёр Мигран Агаджанян, который написал заявление на увольнение 13 июня.

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