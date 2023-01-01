Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском театре оперы и балета меняется руководство Довлет Анзароков и минкульт Пермского края расстались по соглашению сторон Поделиться Твитнуть

Довлет Анзароков

Андрей Чунтомов

10 мая станет последним рабочим днём Довлета Анзарокова в должности директора Пермского театра оперы и балета. Как стало известно «Новому компаньону», соглашение о расторжении договора с ним было подписано около 15.00 по пермскому времени.

Пока неизвестно, кто рассматривается в качестве преемника Анзарокова на руководящем посту, однако ожидается, что новый директор появится в театре ещё до окончания текущего сезона. Исполняющим обязанности директора назначена финансовый директор Татьяна Гущина.

По информации «Нового компаньона», что до конца календарного года возможны и другие кадровые изменения в руководстве учреждения.

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