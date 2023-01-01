Максим Артамонов Главный дирижёр Пермского театра оперы и балета всё же решил уволиться Его последний рабочий день — 14 июня Поделиться Твитнуть

Мигран Агаджанян

yandex.ru

Главный дирижёр Пермского театра оперы и балета Мигран Агаджанян с 14 июня прекращает свою деятельность в театре. Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте.

Дирижёр отметил, что СМИ «пытались очернить» его, «писали, что я передумал или погорячился... Я не передумал!».

«Мной было обещано, что я доведу гастроли в Мариинском и премьеру Бала (оперы Верди «Бал-маскарад» — прим. ред.) до конца, после чего уйду. Ничего не изменилось, я уже написал заявление об уходе. Я только надеюсь, что театр уже сам доведёт до конца ещё одно наше начинание — выпуск диска "Травиаты" с Надеждой Павловой», — пояснил Агаджанян.

В заключение он поблагодарил коллектив театра и приглашённых солистов.

Наш источник в минкульте подтвердил, что Агаджанян написал заявление сегодня вечером.

Напомним, в начале июня «Новому компаньону» стало известно, что главный дирижёр Пермского театра оперы и балета Мигран Агаджанян, который намеревался покинуть театр 14 июня, не подал заявление на увольнение. Источник в театре утверждал, что дирижёр признаётся, что «погорячился».

Ранее, 10 мая, был уволен гендиректор Пермского театра оперы и балета Довлет Анзароков. Комментируя свою отставку, он написал в соцсетях, что причина разногласий с учредителем — отказ сменить главного дирижёра и руководителя балетной труппы. Мигран Агаджанян тут же публично заявил, что из солидарности с коллегой покинет театр 14 июня — сразу после премьеры оперы Верди «Бал-маскарад». Однако для того чтобы уйти 14 числа, он должен был написать заявление на увольнение не позже 31 мая.

Контракт Миграна Агаджаняна, заключённый на один год, завершается в августе, и была высокая степень вероятности, что его бы не продлили.

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