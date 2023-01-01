Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Бывший директор Пермского театра оперы и балета прокомментировал своё увольнение Довлет Анзароков заявил, что его уход не был добровольным Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

Бывший директор Пермского театра оперы и балета Довлет Анзароков опубликовал ВКонтакте пост, в котором отрицает добровольность своей отставки.

«Дорогие друзья, как уже сообщил ряд изданий, я покидаю замечательный Пермский театр оперы и балета. Есть, правда, небольшая поправка — нет никакого соглашения сторон. В том смысле, что я ни на что не соглашался. Это расторжение договора по решению учредителя. Всё, что мне было озвучено в качестве причин, — это «сложные рабочие взаимоотношения с министром культуры» и моё «нежелание следовать её советам в части ведения театрального процесса». И это правда, поскольку из всех советов в части ведения театрального процесса я получал лишь требования избавиться от главного дирижёра театра, а также от главного балетмейстера. Лично мне кажется, что подобные советы для успешно работающего учреждения являются не самыми конструктивными и как минимум странными. То есть я должен был убрать двух главных творческих руководителей в театре, который за два полных года получил четыре «Золотые маски», выпустил множество успешных новых постановок, выступал на сценах МАМТа, Новой оперы, Большого театра, Александринского театра, планирует сейчас отправиться на большие гастроли в Мариинский театр, а в прошлом году осуществил самые большие балетные гастроли за последние несколько десятилетий на сцене Михайловского театра? Прошу прощения, но никаких резонов для этого я не видел и не вижу! И к таким указаниям по «ведению театрального процесса» я как человек порядочный и, в целом, адекватный — не готов», — написал Анзароков.

На вопрос «Нового компаньона» о перспективах уже бывший директор Пермской оперы ответил, что у него нет никаких определённых планов, «запасной аэродром» он не готовил.

Министр культуры Пермского края Алла Платонова по просьбе «Нового компаньона» прокомментировала ситуацию с увольнением Довлета Анзарокова с должности директора Пермского театра оперы и балета.

«Я благодарна Довлету Чесиковичу за его работу. Он взял на себя управление одним из лучших театров страны в очень сложный момент, смог продолжить и развить существующие здесь традиции, такие, как концертные исполнения опер, большие гастроли и другие. Его достижения бесспорны», — отметила Платонова.

По словам министра, в данный момент нет речи о дальнейших кадровых перестановках: «идут репертуарные спектакли, готовятся важные премьеры, и крайне важно создать все условия для коллектива».

По поводу кандидатуры на директорское место Алла Платонова подтвердила нашу информацию о том, что новый руководитель будет представлен коллективу и зрителям театра уже в мае. Сейчас с ним идут переговоры.

Напомним, Довлет Анзароков возглавил Пермский театр оперы и балета в апреле 2021 года, спустя почти полгода после перехода прежнего директора Андрея Борисова на работу в Московский музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко. На протяжении двух лет работы в адрес Анзарокова и в адрес приглашённого им главного дирижёра Миграна Агаджаняна неоднократно звучали упрёки в том, что оба руководителя работают в Перми «наездами».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.