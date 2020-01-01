Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Пермский театр оперы и балета возглавит композитор из Санкт-Петербурга
В театре может появиться новая должность программного директора
Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский 30 апреля представил сотрудникам Пермского театра оперы и балета имя его нового руководителя. Генеральным директором театра станет сорокалетний композитор, продюсер и предприниматель Довлет Анзароков. В настоящее время он работает в Александринском театре в Санкт-Петербурге. На сайте театра он значится как начальник отдела маркетинга и продажи билетов, но Торчинский назвал его заместителем директора.
Анзароков — основатель и директор «Международного молодёжного центра музыкального искусства» в Санкт-Петербурге, организатор концертов, продюсер концертных коллективов.
Довлет Чесикович Анзароков родился в 1980 году в Майкопе, окончил фортепианное отделение Адыгейского республиканского колледжа искусств, а позднее Санкт-Петербургскую государственную консерваторию по классу композиции. Министр описал его коллективу театра как высокообразованного музыканта, опытного продюсера с хорошими связями в театральном мире и прирождённого театрального интенданта — администратора с функциями художественного руководства.
В помощь начинающему руководителю театра будет дан ещё и программный директор. Им, возможно, станет театральный критик Дмитрий Ренанский, который при прежнем генеральном директоре Андрее Борисове был его советником.
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