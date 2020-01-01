Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский театр оперы и балета возглавит композитор из Санкт-Петербурга В театре может появиться новая должность программного директора Поделиться Поделиться Твитнуть

Довлет Анзароков

forumklassika.ru

Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский 30 апреля представил сотрудникам Пермского театра оперы и балета имя его нового руководителя. Генеральным директором театра станет сорокалетний композитор, продюсер и предприниматель Довлет Анзароков. В настоящее время он работает в Александринском театре в Санкт-Петербурге. На сайте театра он значится как начальник отдела маркетинга и продажи билетов, но Торчинский назвал его заместителем директора.

Анзароков — основатель и директор «Международного молодёжного центра музыкального искусства» в Санкт-Петербурге, организатор концертов, продюсер концертных коллективов.

Довлет Чесикович Анзароков родился в 1980 году в Майкопе, окончил фортепианное отделение Адыгейского республиканского колледжа искусств, а позднее Санкт-Петербургскую государственную консерваторию по классу композиции. Министр описал его коллективу театра как высокообразованного музыканта, опытного продюсера с хорошими связями в театральном мире и прирождённого театрального интенданта — администратора с функциями художественного руководства.

В помощь начинающему руководителю театра будет дан ещё и программный директор. Им, возможно, станет театральный критик Дмитрий Ренанский, который при прежнем генеральном директоре Андрее Борисове был его советником.

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