Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Антон Пимонов: «Арктика» – это звучит загадочно и романтично Худрук Пермского балета рассказал о первой премьере сезона

Антон Пимонов

Андрей Чунтомов

В Пермском театре оперы и балета готовится первая премьера сезона — балетный вечер «Севагин/Самодуров/Пимонов» (12+). Художественный руководитель Пермского балета Антон Пимонов рассказывает, что это за проект и как он создавался.

— Имена Максима Севагина и Вячеслава Самодурова возникли в планах пермского балета вдруг, неожиданно. Почему?

— Ещё в январе, в феврале мы планировали другую балетную «тройчатку»: должны были быть одноактные балеты классиков ХХ века — Джерома Роббинса и Уильяма Форсайта, плюс моя постановка на музыку американского минималиста Стива Райха, но сотрудничество с западными фондами стало невозможно из-за политических событий, и нам удалось быстро перестроиться, пересмотреть наши планы и при этом не слишком далеко уйти от первоначального замысла.

Я планировал постановку на музыку The Four Sections Стива Райха. Мне до сих пор не удавалось поработать с музыкой минимализма, хотя она всё время была где-то рядом. Мы написали в агентство, представляющее Райха, несколько запросов, но не получили ответа, а времени у нас практически не оставалось, поэтому мы пригласили композитора Антона Светличного. Он сочинил музыку по техническому заданию, опираясь на тот жанр, в котором всю жизнь пишет Стив Райх, и придерживаясь той структуры, которая есть в The Four Sections. Нам очень легко было работать, легко договариваться, мы понимали друг друга с полуслова. Конечно, интонация возникла уже совсем другая, не та, что у Райха, но это ритмичная, динамичная, дансантная музыка, которая просто кричит о том, чтобы её станцевать. Она написана для большого оркестра, такая плотная, звучная.

Андрей Чунтомов

— Три одноактных балета пойдут именно в том порядке, в каком перечислены имена хореографов в названии вечера?

— Да. В первом отделении будет балет Максима Севагина «В тёмных образах» на музыку Вивальди, вторым отделением — балет Славы Самодурова Ultima Thule на музыку Владимира Раннева, который, как и Светличный, писал специально для этого проекта, а мой балет в третьем отделении, называется «Арктика».

— Ultima Thule и Арктика — это почти одно и то же…

— Да, это созвучная история, поэтому они и соседствуют. «Арктика», которую мы придумали с Антоном Светличным, — это не местоположение, а состояние природы, какие-то явления — солнечные, погодные. Очень, как мне кажется, романтичное название и загадочное.

Андрей Чунтомов

— У вас три разных музыкальных произведения — инструментальные концерты эпохи барокко у Севагина, камерная музыка у Самодурова, современная оркестровая партитура у вас, и всё это будет исполняться вживую, не под запись. Кто отвечает за музыкальную часть постановки?

— Музыкальный руководитель проекта Владимир Ткаченко.

— Три балета в чём-то совпадают стилистически, или они абсолютно разные?

— Мы все трое выросли на классической школе, станцевали всю эту историю, когда были артистами, и у нас в крови присутствует одна и та же хореография. Мы — из одной кровеносной системы! Пусть зритель судит, насколько мы совпали стилистически, но мы все работаем в неоклассическом направлении. Пятая позиция, два тура и пируэты будут наверняка у всех! Что касается характера движений, то каждый из нас ищет подсказки в музыке.

Андрей Чунтомов

— Это будут сюжетные истории или просто танец?

— Это, скорее, истории про танец и про артистов. Зритель получит пищу для ума, а танцовщики — и для ума, и для тела. Мы отталкиваемся от тех эмоций, которые нам даёт музыка, она и диктует то, что можно назвать сюжетом.

— А что с художественным оформлением? Оно будет единым, или работают разные постановочные команды?

— Альона Пикалова — художник-постановщик на все три части, она отвечает за сценическое пространство во всех трёх отделениях. Костюмы для Максима Севагина делает Анастасия Нефёдова, для Славы Самодурова — Елена Трубецкова, а в моём спектакле — Татьяна Ногинова. Отделения получились достаточно разные по оформлению, но Альона продумывала, как придать единство этому спектаклю.

— Вы с другими двумя хореографами как-то координировали подходы, истории?

— Нет, мы не вмешивались в работу друг друга, ни о чём не договаривались. Мне кажется, так правильнее: если бы мы пытались координироваться и сочинять свои спектакли про одно и то же, нас бы это поставило в какие-то рамки, а так мы творили совершенно свободно.

— У вас есть главные пары и кордебалет?

— У меня есть главная пара, корифейская четвёрка и восьмёрка кордебалета. Главные партии репетируют Булган Рэнцэндорж, Кирилл Макурин, Ульяна Мокшева, Альбина Рангулова, Иван Ткаченко, Георгий Еналдиев, Илья Будрин, Томонэ Кагава, Диана Куцбах и Марат Сафин. Я уже научен горьким опытом: выпишешь одну пару — заболеют, две пары — заболеют! Пусть все учат, чтобы были в теме.

— Кого же вы оставили вашим коллегам?

— Практически все пересекаются, все танцуют во всех трёх спектаклях. Кто-то в один вечер будет танцевать одно, во второй вечер — другое, в третий — третье. Мы пытаемся так составить график выступлений, чтобы у одного артиста не было всех трёх отделений. Хотя бы два, чтобы силы поберечь.

Андрей Чунтомов

— Очень похожий проект у вас планируется весной в Екатеринбурге, только вместо одного Максима другой, вместо Севагина — Петров. Это теперь традиция, или вам просто понравилось, и вы решили повторить, или просто так совпало?

— Просто совпало. Практически одновременно мы задумали эти вечера со Славой Самодуровым, и когда я начал говорить со Славой о своём проекте, он тут же начал со мной говорить о своём. Наши поезда одновременно прибыли на одну станцию. Но у меня там совершенно другая работа: я ставлю «Венгерские танцы» Брамса. Соответственно, и хореография будет совершенно другая.

— Что ещё планируется в Пермском балете?

— Зритель соскучился по большой классической хореографии. Мы продолжаем думать о «Каменном цветке» (6+) Прокофьева, эту постановку мы отодвинули, но не закрыли. Просто в этом сезоне мне показалось уместнее поставить «Раймонду» (12+), и она у нас будет в июне. Ставить будут педагоги-репетиторы из Мариинского театра, точные имена будут известны после Нового года. Художники-постановщики — Альона Пикалова и Татьяна Ногинова. Они специально адаптируют большой балет для нашей маленькой сцены. Сразу после выпуска нашего трёхчастного проекта мы начинаем плотно работать над «Раймондой».

