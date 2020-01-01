Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Евгения Онегина» поставят заново Пермский театр оперы и балета поделился планами на следующий сезон Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сказано в релизе пресс-службы театра, продолжится серия постановок опер «патрона» театра — Петра Ильича Чайковского. Вслед за «Иолантой» (12+), премьера которой назначена на май этого года, будет заново поставлен «Евгений Онегин» (12+). Как уже сообщалось, костюмы спектакля, который шёл в театре с 2010 года, были испорчены в результате коммунальной аварии и не подлежат восстановлению, из-за чего спектакль был снят с репертуара.

Новую версию оперы Чайковского представят весной 2022 года главный дирижёр театра Артём Абашев и режиссёр Владислав Наставшев. Его первый оперный спектакль, «Искатели жемчуга», показанный в декабре 2020 года на Камерной сцене Большого театра, был признан прессой одним из центральных событий нынешнего театрального сезона. Пермская постановка станет его дебютом на большой музыкальной сцене.

На ноябрь 2021 года запланирована премьера «Путеводителя по балету» (12+) в хореографии художественного руководителя пермской балетной труппы Антона Пимонова. Спектакль исследует, из каких элементов состоит классический балет и почему в XXI веке он остаётся актуальным искусством. Это будет новая партитура, над которой по заказу театра работает петербургский композитор Настасья Хрущёва. В первом отделении искусство балета рассматривается как под микроскопом, а после антракта все детали этого механизма приводит в движение третий акт «Спящей красавицы» Чайковского в классической хореографии Мариуса Петипа. Музыкальный руководитель «Путеводителя по балету» — Артём Абашев, авторы сценографии — художники московского Электротеатра «Станиславский» Степан Лукьянов, Анастасия Нефёдова и Сергей Васильев, куратор проекта — Богдан Королёк.

В декабре 2021 года театр покажет премьеру оперы Шарля Гуно «Фауст» (12+) под управлением Артёма Абашева и в постановке Василия Бархатова, возвращающегося в Россию после длительного перерыва. В последний раз на отечественных подмостках режиссер работал в 2014 году.

Сезон-2021/2022 завершится премьерой вечера одноактных опер. «Соловей» (12+) Игоря Стравинского и «Замок герцога Синяя Борода» (12+) Белы Бартока (музыкальный руководитель — Артём Абашев) будут показаны в постановке Евгении Сафоновой, лауреата «Золотой маски» 2020 года.

Во второй половине 2022 года, уже в следующем сезоне, Пермский театр оперы и балета покажет два спектакля-блокбастера под управлением главного дирижёра театра Артёма Абашева. В ноябре Антон Пимонов поставит балет «Каменный цветок» (6+) Сергея Прокофьева по мотивам уральских сказов Павла Бажова, художником-постановщиком спектакля выступит Анастасия Нефёдова. Этот спектакль приурочен к грядущему 300-летию Перми. В сентябре Марат Гацалов представит новую постановку оперы «Турандот» (12+) Джакомо Пуччини.

Также в будущем сезоне в афишу театра вернутся полюбившиеся публике спектакли прошлых лет: опера «Богема» (12+) Пуччини в постановке Филиппа Химмельманна — в сентябре 2021 года, и балеты «Свадебка» (12+) Иржи Килиана и The Second Detail(12+) Уильяма Форсайта — в феврале 2022-го.

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