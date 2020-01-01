Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Костюмерный цех театра оперы и балета пострадал от локального наводнения Из-за прорыва трубы испорчены все мужские костюмы для спектакля «Евгений Онегин» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

В Пермском театре оперы и балета произойдёт замена спектакля: вместо «Евгения Онегина» (12+) 21 марта зрители увидят «Царскую невесту» (6+). Причина замены — авария в системе отопления. Из трубы, лопнувшей в перекрытии, на костюмерный цех вылился горячий водопад. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Все мужские костюмы для спектакля «Евгений Онегин» испорчены и не подлежат восстановлению.

Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский в курсе ситуации. По его словам, в дни сильных морозов была увеличена подача теплоносителя в систему отопления театра, в результате чего и произошёл порыв трубы. Подобные аварии в морозы происходили везде в городе. По словам министра, это ещё один знак того, что театру тесно и сложно в старом здании.

Билеты на «Евгения Онегина» действительны для «Царской невесты», однако можно их вернуть — как через кассу театра, так и онлайн. Когда будет восстановлен «Евгений Онегин» и будет ли он восстанавливаться вообще, пока неизвестно: этот вопрос в стадии обсуждения.

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