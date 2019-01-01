Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском театре оперы и балета меняется главный балетмейстер Место Алексея Мирошниченко займёт Антон Пимонов Поделиться Поделиться Твитнуть

Антон Завьялов

Как стало известно «Новому компаньону», Пермский театр оперы и балета лишается ещё одной ключевой творческой фигуры: главный балетмейстер Алексей Мирошниченко намерен покинуть Пермь и вернуться в родной Санкт-Петербург. По словам источника в театре, переезд не связан с тем, что в Санкт-Петербурге находится нынешняя резиденция старинного соратника Мирошниченко Теодора Курентзиса; причины переезда балетмейстера личные, он намерен заниматься независимыми проектами и работать в качестве приглашённого балетмейстера в разных театрах.

Алексей Мирошниченко лично нашёл себе преемника: им станет хореограф ленинградской школы Антон Пимонов, работающий сейчас в Свердловском государственном театре оперы и балета заместителем художественного руководителя балетной труппы Вячеслава Самодурова.

Антон Пимонов хорошо знает пермский балет: на протяжении ряда лет он ставил учебные спектакли в Пермском хореографическом училище.

Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский информацию подтвердил, но уточнил, что официально заявление на увольнение от Мирошниченко ещё не поступало. По его словам, Мирошниченко планирует лично представить преемника труппе и обратиться с прощальным словом к коллегам и зрителям.

Сегодня утром новость в искажённом виде появилась в телеграм-канале «Дак это Пермь»: его автор пишет, что Мирошниченко станет худруком балета в Екатеринбурге, Антону же Пимонову телеграм-канал приписал должность Вячеслава Самодурова.

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