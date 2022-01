Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Мы не ждём перемен Планы учреждений культуры на 2022 год не отличаются новизной и яркостью Поделиться Поделиться Твитнуть

Возможно, лет сто спустя 2022 год получит у историков название «Третий ковидный год». Все уже привыкли к тому, что планировать любую деятельность нужно с оглядкой на эпидемическую ситуацию; ощущается всё большая усталость от тревожности и ограничений, апатия; в событиях, которые планируют на ближайший год учреждения культуры, очевидна нехватка свежих идей и масштабных подходов. Впрочем, это связано ещё и с тем, что главными информационными поводами в сфере культуры в наступившем году будут реконструкции, стройки и переезды, а когда происходят инфраструктурные сдвиги, даже несущие в перспективе новые интересные возможности, это всегда травматично, тут не до масштабных творческих замыслов.

Никита Чунтомов

Стройки и реконструкции

В наступившем году планируется вселение театра «Балет Евгения Панфилова» в «новый старый» дом: реконструкция Дворца молодёжи по плану должна завершиться в августе, после чего последует приёмка объекта. При благоприятном раскладе («помолясь», как говорит художественный руководитель театра Сергей Райник) панфиловцы задумываются о новоселье в ноябре.

В Театре-Театре предстоит реконструкция обоих залов и зрительских фойе. Будет изменена концепция фойе «Сцены-Молот»: оно станет «трансформером», приспособленным к проведению событий разного формата, с барной стойкой в центре и мобильной сценой. В зале «Сцены-Молот» будет демонтирован зрительский амфитеатр, после чего зал превратится в «black box». В большой зал вернётся некогда ликвидированный балкон, будут заменены кресла, расположение которых станет более удобным, полностью обновится одежда сцены, радикально улучшится акустика, появятся системы климат-контроля. Большие зрительские фойе на обоих этажах будут переформатированы; гардероб, туалеты, буфеты изменят местоположение и станут просторнее. Большой зал и его фойе будут реконструироваться с мая по декабрь, а «Сцена-Молот» в конце февраля уже откроется в обновлённом виде.

Закрывается на реконструкцию Большой зал Пермской краевой филармонии. На протяжении полутора лет симфонические концерты и фестивали будут проходить в ДК им. Солдатова.

Реконструкция в ТЮЗе — строительство малой сцены — уже началась. К счастью, наиболее травматичный момент — соединение большой и малой сцен — запланирован на 2023 год, так что в этом году стройка не повредит театральному процессу. Окончание реконструкции планируется к осени 2023 года.

В новое пространство — бывший корпус №3 завода «Телта» на ул. Окулова, 75 — переезжает часть фондов Пермской художественной галереи. Планируется создание большой реставрационной мастерской и — впервые в Перми — открытого фондохранилища. Доступ к ранее скрытым от зрителя произведениям искусства откроется не ранее ноября, поскольку на новом месте предстоит долго и непросто обживаться.

Продолжится реконструкция пространства «Завода Шпагина»; здесь много непонятного, перспективы туманны. Планируется, что уже в этом году после проведения Дягилевского фестиваля начнётся преображение «Литеры А» в пермскую резиденцию MusicAeterna и Теодора Курентзиса.

Чего не будет

Обычно такого раздела не найдёшь в газетных материалах, посвящённых планам на год или на сезон, однако в наших обстоятельствах придётся говорить не только о том, чего ждать, но и о том, чего, увы, ждать не приходится.

По-прежнему не будет драматического театрального фестиваля. Закрылось «Пространство режиссуры», пришедший ему на смену «ПостФакт» состоялся один раз и продлён не будет.

Театр-Театр сосредоточил свои организационные силы на проведении лаборатории музыкального театра, в которой внутритеатральная составляющая больше и важнее, чем зрительская.

Истинным любителям драматического театра остаётся путешествовать по городам Прикамья, где проходят фестивали «Тайны горы Крестовой», «Сообщение» и «Камский». Не столь масштабные, как хотелось бы, они всё же дают представление о театральном искусстве, которое в Перми представлено недостаточно полно и разнообразно.

По-прежнему нет и в ближайшее время не будет масштабных проектов в сфере современного искусства. История с закрытием проекта «РемПуть» остаётся загадочной, и перспектив продолжения нет. Пермякам приходится поглядывать в сторону Екатеринбурга и завидовать зрителям Уральской индустриальной биеннале.

Не будет этнографического фестиваля. На смену «Камве» ничего нового не пришло, да и сама организация Наталии Шостиной распродала вещички и покинула офис на ул. Газеты «Звезда», 5, а нового помещения пока не нашла.

Не будет фестиваля старинной музыки. Один раз Пермская филармония его провела, но, несмотря на интереснейшую программу 2020 года, проект решено не продолжать.

Большого фестиваля документального кино «Форма жизни» тоже больше не будет. По нашей информации, киностудия им. Горького, которая была организатором события вместе с Пермской синематекой, сочла его малоэффективным.

Фестивали

Главным событием года, как и всех лет начиная с 2011-го, будет Дягилевский фестиваль (16+), который пройдёт в середине июня. Как всегда, его программа станет известна буквально накануне, однако представители MusicAeterna подтверждают, что все фестивальные форматы будут прежними: концерты симфонические и камерные, инструментальные гала, ночные и утренние концерты, перформансы, гастрольные театральные спектакли.

Рождественский «Дягилев+» (16+) на сегодняшний день тоже значится в планах MusicAeterna и её руководителя на 2022 год.

В апреле в Пермском театре оперы и балета пройдёт XVII Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск» (6+) имени Екатерины Максимовой. На открытии конкурса 19 апреля будет показана премьера вечера одноактных балетов «Дягилеву посвящается» (12+). Гала-концерт закрытия уже не впервые пройдёт дважды: 29 и 30 апреля.

Денис Мацуев

Любовь Топоренко

Филармонические фестивали состоятся по традиционному графику. Фестиваль Дениса Мацуева (6+) — с 9 по 12 марта, в программе два симфонических вечера, камерный и джазовый концерты, а также детский гала-концерт «Новые имена». 6—10 июня — фестиваль «Владимир Спиваков приглашает...» (6+), программа которого полностью сформирована и просто поражает количеством и разнообразием исполняемой музыки — от Моцарта и Гайдна до Эдуарда Артемьева — и исполнительских имён. Международный фестиваль органной музыки пройдёт в ноябре, а в декабре откроется Рождественский фестиваль.

Особенность наступившего года в филармонии — обилие выступлений больших симфонических оркестров с известными, а порой легендарными дирижёрами. В апреле в Пермь планирует прибыть Валерий Гергиев с оркестром в рамках Московского Пасхального фестиваля. В конце апреля — начале мая пройдёт фестиваль «Симфонический Олимп» (6+), на котором ожидаются три оркестра.

Государственный академический симфонический оркестр имени Е.Ф. Светланова выступит 14 апреля. Дирижировать будет Василий Петренко — главный дирижёра Королевского филармонического оркестра Ливерпуля и Молодёжного оркестра Евросоюза, который в Перми выступит впервые. 25 апреля в Перми снова будет играть Симфонический оркестр Республики Татарстан во главе с Александром Сладковским и с Павлом Милюковым в качестве солиста. Думается, пермякам не надо представлять ни дирижёра, ни скрипача. 4 мая выступит Московский государственный академический симфонический оркестр с дирижёром Павлом Коганом.

Кроме того, уже 17 февраля в Перми выступит легендарный московский «Персимфанс» (6 +) — оркестр без дирижёра, который исполнит произведения Баха, Пендерецкого, Чайковского, Гершвина и сюиту Юлия Мейтуса «На Днепрострое», относящуюся к «музыке машин» и отсылающую к 1920-м годам — времени создания оркестра.

С 20 по 23 мая пройдёт фестиваль моноспектаклей «МоноFest» (16+), который стал в Перми главным фестивальным событием в сфере драматического театра.

Валерий Гергиев с оркестром в Перми

Любовь Топоренко

Летние загородные фестивали в последние годы проводятся в основном силами Дома народного творчества «Губерния». 2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, и «Губерния» не без оснований считает, что в этом году её проекты прозвучат особенно весомо.

На июль планируется этнографический фестиваль «Зов Пармы» в селе Серёгово в окрестностях Чердыни, на декабрь — фестиваль культурного наследия «Горный город» в Усолье. Ранней осенью по традиции состоится фестиваль уральской росписи «Расписная суббота» (0+), который пройдёт в Перми и в Хохловке.

Расписная суббота

Алексей Баталин

Из других популярных ландшафтных событий не сдаются обстоятельствам масштабное зрелище «Закат на Крестовой» (0+) в Губахе (планируется на конец июня — начало июля) и фестиваль исторической реконструкции «На Хохловских холмах» (0+), который обычно проводится в первый уик-энд августа.

В городе заявлены к проведению фестиваль уличных театров «Флюгер» (0+) в августе и джазовый фестиваль, который почему-то уже не называется «Джаз-лихорадка» (6+), в июле.

Для любителей документального кино — фестиваль Future.doc (12+) в апреле и традиционная сентябрьская «Флаэртиана» (16+).

Премьеры

В наступившем году масштабные планы строит Театр-Театр, что удивительно, учитывая полугодовую реконструкцию.

На большой сцене в феврале планируется «Мас­карад» (16+) Лермонтова в постановке Филиппа Григорьяна, а в декабре, после реконструкции, «Катерина Измайлова» (16+) — спектакль Бориса Мильграма по либретто Дмитрия Шостаковича, но с музыкой Дмитрия Курляндского.

На «Сцене-Молот» в начале апреля планируется премьера камерного мюзикла «Живая история о смерти» (16+) — о том, как гравёр надгробных памятников влюбился в изображение девушки, которое выбивал на камне, и ради её спасения спустился в загробный мир. Авторы абсолютно нового спектакля, разработанного в рамках лаборатории мюзикла «Резиденция ТТ», — композитор Евгения Терёхина и либреттист Наталья Макуни. Режиссёр Татьяна Михайлюк.

Вскоре после первой планируется и вторая премьера — музыкальный спектакль «Жизнь в красном цвете» (16+). Режиссёр Марк Букин и дирижёр Валерий Платонов ставят в виде спектакля-

инсталляции два вокально-инструментальных цикла Эдисона Денисова с участием певиц Натальи Буклаги и Надежды Павловой и художников Петра Стабровского и Александра Новикова.

На май—июнь запланирована премьера мюзикла «Сонная лощина» (16+) композитора и либреттиста Имона О'Двайера (Ирландия) в постановке режиссёра-хореографа Ксении Малининой.

Раскольников

Никита Чунтомов

Полностью доработанный «Раскольников» (18+) Марка Букина будет показан на «Заводе Шпагина» летом, а зимой, уже в декабре, режиссёр на той же площадке покажет ещё и «Идиота» (16+), таким образом, получится полноценная «достоевская» дилогия.

Пермский театр оперы и балета скорректировал свои планы на 2022 год. Первой «почти премьерой» года можно назвать возобновление одноактных балетов «Свадебка» и The Second Detail (18—20 февраля, 12+). «Свадебка» в хореографии Иржи Килиана на музыку Игоря Стравинского и The Second Detail Уильяма Форсайта были поставлены в Перми в 2012 году; оба балета были российскими премьерами, а «Свадебка» номинировалась на несколько «Золотых масок».

В возобновлённом варианте The Second Detail пойдёт под фонограмму музыки Тома Виллемса, постоянного соавтора Форсайта, а вот музыка «Свадебки» будет исполнена живым оркестром под управлением дирижёра из Великобритании с красивым именем Мариус Стравинский. Автору музыки он приходится внучатым племянником.

Свадебка

Антон Завьялов

До конца нынешнего сезона ожидаются ещё две оперные премьеры — «Евгений Онегин» (12+) и «Норма» (16+). Хрестоматийную и обязательную в репертуаре театра имени Чайковского оперу представят 1—5 апреля известный режиссёр драматического театра Владиславс Наставшевс и дирижёр Михаил Татарников. «Норма» ставится под кураторством искусствоведа Аркадия Ипполитова, дирижёр — Мигран Агаджанян, премьера запланирована на июнь.

Планы театра на вторую половину 2022 года несколько изменились: премьера балета Прокофьева «Каменный цветок» (6+) в постановке Антона Пимонова перенесена на 2023 год, однако вечер одноактных опер — «Соловей» (16+) Игоря Стравинского и «Замок герцога Синяя Борода» (16+) Белы Бартока в постановке режиссёра драматического театра, лауреата «Золотой мас­ки» Евгении Сафоновой пока, вроде бы, никто не отменял, он по-прежнему планируется на декабрь.

Пермский ТЮЗ готовится предъявить зрителям работы нового главного режиссёра Константина Яковлева. Начнётся год, правда, со спектакля Андрея Тишуры, в недавнем прошлом — главного режиссёра Лысьвенского драматического театра. Он ставит «Две дамочки в сторону севера» (16+) по пьесе Пьера Нота, премьера уже в феврале.

В апреле Константин Яковлев предъявит публике мюзикл «Дубровский» (12+) на музыку Кима Брейтбурга и либретто Карена Кавалеряна, а уже во второй половине года развернётся на полную и поставит два спектакля, которые в детско-молодёжном театре просто обязаны быть в репертуаре: это «Ромео и Джульетта» Шекспира (12+, от 14 лет), а к Новому году — «Снежная королева» Евгения Шварца (6+).

На весну в ТЮЗе планируют постановку бывшего худрука Михаила Скоморохова, который хочет поработать с современной драматургией.

Выставки

Пермская государственная художественная галерея в наступившем году не только осваивает новые площади, но и отмечает 100-летие.

Основная юбилейная выставка «Сто» (6+) — это своего рода стереовзгляд на произведения искусства, составившие коллекции галереи, а также демонстрация тех принципов, согласно которым коллекция формировалась. В планах — показ экспонатов из самых разнообразных фондов, в том числе коллекции, которые обычно попадают на выставки лишь фрагментарно, уступая первенство живописи: скульптура, художественное стекло, ткани, графика, нумизматика; а также редко выставляющаяся живопись, например, произведения художников из союзных республик, которыми в советское время комплектовались фонды всех художественных музеев. Выставка откроется к празднованию 100-летия музея, в ноябре.

Зов Пармы

Алексей Баталин

В марте откроется выставка «Жак Калло — гравёр эпохи мушкетёров» (6+). В экспозиции будут представлены подлинники из фондов Пермской галереи — как произведения самого художника (19 гравюр), так и гравюры нидерландских, итальянских, французских художников XVI века. Одна из ключевых тем выставки — история формирования литературного мифа мушкетёров.

Музей современного искусства PERMM продолжает знакомить пермяков с современным искусством российских регионов. В феврале откроется проект «Она была красива, как русский пейзаж» (16 февраля — 17 апреля, 12+) арт-групп «Дальневосточные разлучницы» (Владивосток) и «Нежные бабы» (Калининград). Художницы изучают и реконструируют локальную народную культуру и мифологию на Западе и Востоке России, а куратор Алиса Савицкая сформирует художественное единство этих двух групп и территорий.

Весной откроется масштабная выставка работ студентов и преподавателей Школы дизайна НИУ ВШЭ (27 апреля — 4 сентября, 12+), а также пройдёт презентация проектов лауреатов стипендиальной программы музея PERMM и Фонда «Норпексаль». Выставку на тему симбиоза царств природы и слоёв культуры представят молодые пермские художники Эдвард Бенкендорф, Александр Гуляев, Григорий Глебов и Константин Дьячков (11 мая — 4 сентября, 12+).

В сентябре состоится первая персональная выставка пермско-питерского художника Вадима Михайлова, который пересобирает мифических персонажей в собственную систему с помощью графики, деревянной скульптуры и реди-мейда (14 сентября — 5 февраля 2023 года, 12+).

Летом стартует проект «Придумай Пермь» (6+), посвящённый 300-летию города, — команда музея проведёт 10 фантастических арт-резиденций для детей и подростков в разных районах Перми в партнёрстве с художниками, другими музеями, театрами и школами. Общий результат будет представлен в сентябре 2023 года.

Общими усилиями учреждения культуры Перми и Пермского края обеспечивают довольно насыщенную повестку. А если учесть, что в предварительных планах содержится не более половины тех событий, что реально произойдут в течение года в сфере культуры, получается, что не так уж всё плохо.

