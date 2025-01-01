Первый замглавы Мотовилихинского района Перми перешёл в мэрию Пермского округа Радик Назаров возглавил управление по развитию инфраструктуры Поделиться Твитнуть

Администрация Пермского района

Константин Долгановский

Ещё один чиновник администрации Перми перешёл на работу в Пермский муниципальный округ. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», с должности первого заместителя главы Мотовилихинского района ушёл Радик Назаров.

В мэрии изданию рассказали, что пост он покинул по собственному желанию. Новая кандидатура на его место определена, в данный момент проводятся необходимые для трудоустройства процедуры. В администрации Пермского округа Назаров занял должность начальника управления по развитию инфраструктуры.

В январе администрацию округа возглавила бывший первый замглавы Перми Ольга Андрианова. Её заместителям стали экс-начальник управления внешнего благоустройства Перми Дмитрий Мясоедов и экс-руководитель департамента градостроительства Мария Норова.

В феврале в мэрии Пермского округа прошли обыски, тогда сообщалось, что правоохранителей интересовала работа бывшего первого замглавы администрации Игоря Варушкина, курировавшего ранее инфраструктурный блок. Он покинул свой пост в ноябре.

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